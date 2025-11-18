Zdecydowany głos z USA ws. sabotażu w Polsce. "Wojna wykracza poza granice Ukrainy"

– To, co się dzieje, wykracza poza Ukrainę i Rosję i ma znaczenie dla całego świata. A świat patrzy – stwierdził senator Wicker, przewodniczący także Komisji Helsińskiej przy Kongresie USA. – Dyktatorzy, zbrodniarze wojenni, niedoszli dyktatorzy patrzą, co zrobimy, bo sposób, w jaki zareagujemy na ten rodzaj prowokacji w kraju, który jest naszym partnerem w NATO, będzie bardzo, bardzo znaczący – dodał.

Przypomnijmy, że na trasie kolejowej Warszawa–Lublin doszło do jednego z najpoważniejszych w ostatnich latach aktów sabotażu. We wsi Mika eksplodował ładunek wybuchowy, który zniszczył fragment torów. Premier Donald Tusk poinformował, że mamy do czynienia z celowym działaniem dywersyjnym wymierzonym w bezpieczeństwo państwa. Kilkanaście kilometrów dalej, bliżej Lublina, wykryto drugie miejsce uszkodzenia torowiska o podobnym charakterze.

Wicker krytykuje wycofanie amerykańskich żołnierzy z Rumunii

W rozmowie z PAP Roger Wicker odniósł się krytycznie do decyzji Departamentu Obrony o wycofaniu amerykańskiej brygady rotacyjnie rozmieszczonej w Rumunii. Wyraził jednocześnie nadzieję, że postanowienie to — jak podkreślił — przyjęte wbrew intencji Kongresu, zostanie w przyszłości "poprawione". Przypomniał też, że tuż po ogłoszeniu decyzji wspólnie z przewodniczącym komisji sił zbrojnych w Izbie Reprezentantów skierował do szefa Pentagonu list, w którym obaj politycy skrytykowali działania administracji. Zdaniem Wickera jego argumenty mogły zostać zauważone.

Polityk wskazał również na szerszy kontekst obecności amerykańskich sił w regionie. Jak stwierdził, obecność amerykańskich żołnierzy jest ważna dla krajów, które pomagają Ukrainie, "które cenią wolność i nasz sojusz — NATO". – Dlatego mam nadzieję, że zostanie to naprawione. Bywało już tak, że pewne decyzje były później zmieniane – dodał.

Sankcje na kraje kupujące rosyjski gaz

W dalszej części rozmowy Wicker zadeklarował poparcie dla projektu ustawy autorstwa Lindseya Grahama, przewidującego sankcje wobec państw kupujących rosyjską ropę i gaz. Graham poinformował, że prezydent Trump — po dłuższym okresie wahania — zaakceptował przedstawiony pakiet.

– Opowiadam się za tym, by poddać pod głosowanie ten projekt już teraz. Fakt, że kierownictwo w Senacie rozważa to w najbliższym czasie, pokazuje, że otrzymali sygnał od prezydenta Trumpa i Białego Domu, że to dobry pomysł – mówił.

Zaznaczył również, że popiera drugi projekt, współtworzony przez Grahama, który zakłada uznanie Rosji za państwo wspierające terroryzm, jeśli nie zwróci ona ukraińskich dzieci wywiezionych wbrew prawu. Dodał, że w najbliższym czasie temat ten ma zostać poruszony także przez papieża Leona XIV.

Czytaj też:

Zandberg wprost do Tuska: Czy i kto złoży dymisję?Czytaj też:

Nieoficjalne: Prezydent coraz bliżej decyzji o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego