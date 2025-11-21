Ekspresowe tempo konsultacji pokojowych. Zełenski przed ważną rozmową

W piątek polityków i media rozgrzewa temat projektu planu pokojowego przedłożonego Ukrainie przez administrację prezydenta Trumpa. Axios właśnie podał nowe, istotne informacje.

W piątek prawdopodobnie rozmowa Vance – Zełenski

"Oczekuje się, że prezydent Ukrainy porozmawia w piątek z wiceprezydentem Vancem i omówi proponowany przez USA plan pokojowy, jak twierdzą dwa źródła posiadające wiedzę na ten temat" — przekazał w piątek dziennikarz portalu Barak Ravid.

Amerykańskie źródła wskazują, że tym razem presja Waszyngtonu na podpisanie porozumienia jest znacznie większa niż przy poprzednich próbach. Reuters podał, że Biały Dom oczekuje, że Ukraina podpisze plan pokojowy do przyszłego czwartku 27 listopada. Prezydent Zełenski potwierdził, że prace nad dokumentem są w toku. Tego dnia polityk rozmawiał telefonicznie z kanclerzem Niemiec Merzem, prezydentem Francji Macronem i brytyjskim premierem Starmerem.

Prezydent Ukrainy po konsultacjach z liderami z Europy

Na razie wiadomo, że Merz, Macron, Starmer i Zełenski uzgodnili stanowisko, że siły zbrojne Ukrainy muszą pozostać zdolne do obrony suwerenności swojego kraju, potwierdził po rozmowie rzecznik niemieckiego rządu. europejscy liderzy zapewnili także Zełenskiego o dalszym pełnym wsparciu dla Ukrainy na drodze do trwałego i sprawiedliwego pokoju. Ponadto, uważają, że punktem wyjścia dla negocjacji powinna być obecna linia frontu.

Generalnie jednak politycy ci z zadowoleniem mieli przyjąć kolejną inicjatywę Waszyngtonu na rzecz zakończenia wojny o Ukrainę, w szczególności potwierdzenie w planie rzecz suwerenności kraju i gotowość do udzielenia przez Stany Zjednoczone solidnych gwarancji bezpieczeństwa.

Pieskow: Szczegółów nie zamierzamy ogłaszać przez megafon

Treść 28-punktowego projektu planu jako pierwszy opublikował portal Axios. Według części relacji projekt, który otrzymał Kijów nieco różni się od tego opublikowanego w mediach. Z kolei rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział w piątek, że Moskwa w ogóle nie dostała jeszcze oficjalnego dokumentu.

– Jesteśmy świadomi możliwych modyfikacji, ale oficjalnie niczego nie otrzymaliśmy. Co więcej, dowiadujemy się o tym z prasy, choć kontakty między naszymi krajami są w toku – powiedział Pieskow.

Rzecznik Kremla zapewnił, że Moskwa pozostaje otwarta na rozmowy pokojowe. – Są pewne pomysły po stronie amerykańskiej, ale obecnie nie toczą się żadne istotne dyskusje. Szczegółów w tak skomplikowanej sprawie nie zamierzamy jednak ogłaszać przez megafon – stwierdził. Pieskow powiedział, że w związku z rezultatami na polu walki, Ukrainie bardziej opłaca się osiągnąć porozumienie prędzej niż później, ponieważ jej możliwości negocjacyjne maleją.

