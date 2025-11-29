To on ma zastąpić Jermaka. "Nie będzie miał podobnej władzy"

W piątek Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przeprowadziły przeszukanie w mieszkaniu Andrija Jermaka. Następnie szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podał się do dymisji. Zadeklarował także pełną współpracę ze służbami.

Nazwisko Jermaka pojawiało się wcześniej w kontekście afery korupcyjnej w ukraińskim sektorze energetycznym. Według ustaleń śledczych, uczestnicy procederu pobierali od kontrahentów Energoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów.

To on ma zastąpić Jermaka. Jest już w drodze do USA

Andrij Jermak uchodzi za szarą eminencję, człowieka numer dwa na Ukrainie. Uczestniczył we wszystkich negocjacjach związanych z wojną z Rosją. Był nie tylko szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego, ale także jego dobrym znajomym. W związku z dymisją Jermaka, Wołodymyr Zełenski zmienił skład delegacji, która udała się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy na temat planu pokojowego. W spotkaniu z Amerykanami udział wezmą: szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow oraz przedstawiciele resortu spraw zagranicznych i ukraińskiego wywiadu.

Według brytyjskiego tygodnika "The Economist", ukraińskiej delegacji w USA będzie przewodzić Kyryło Budanow. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) jest już w drodze do Waszyngtonu i zastąpi zdymisjonowanego Andrija Jermaka. Jednocześnie "Economist" zauważył, że "wraz z osłabieniem pozycji Zełenskiego żaden następca Jermaka nie będzie miał podobnej władzy".

"Będzie to cios dla politycznej machiny prezydenta" – stwierdził tygodnik, zwracając uwagę na spadające poparcie dla Zełenskiego w ukraińskim społeczeństwie.

Kto zastąpi Jermaka na stanowisku szefa biura prezydenta Zełenskiego? Wśród faworytów wymienia się wicepremiera Mychajło Fedorowa oraz byłą ambasador Ukrainy w Waszyngtonie Oksanę Markarową.

