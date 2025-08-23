Sondaż prezydencki na Ukrainie. Groźny rywal dla Zełenskiego

Choć wybory prezydenckie na Ukrainie będą mogły odbyć się, zgodnie z prawem, dopiero po zakończeniu działań wojennych, powraca temat potencjalnych kandydatów. Grupa socjologiczna Rating, na zlecenie Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego, przeprowadziła sondaż, w którym zapytała Ukraińców, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory na urząd prezydenta odbyły się w najbliższą niedzielę.

Wołodymyra Zełenskiego wskazało 31 proc. badanych. Jak się okazuje, urzędującemu prezydentowi może zagrozić były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, a obecnie ambasador w Wielkiej Brytanii Walerij Załużny, który otrzymał 25 proc. głosów.

Dalej: były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko – 6 proc. poparcia, szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow – 5 proc., poseł Dmytro Razumkow – 4 proc., prezenter telewizyjny Serhij Prytuła – 3 proc., była premier Julia Tymoszenko – 3 proc., były dowódca pułku "Azow" Andrij Biłecki – 3,2 proc. oraz poseł Ołeksij Honczarenko – 3 proc.

Kto wygrałby wybory parlamentarne na Ukrainie?

Ankietowanych zapytano również, na kogo zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych. 22 proc. respondentów wybrało partię tworzoną wokół Wałerija Załużnego. Ugrupowanie Wołodymyra Zełenskiego może liczyć na 14 proc. głosów. Po 8 proc. otrzymały formacje Azow i Europejska Solidarność, a 7 proc. – blok tworzony wokół Kyryło Budanowa. 12 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Co ciekawe, aż 74 proc. pytanych stwierdziło, że chciałoby zobaczyć na ukraińskiej scenie politycznej nowe partie. Zaledwie 17 proc. respondentów jest zadowolonych z obecnie istniejących ugrupowań politycznych.

Badanie przeprowadzono w dniach 22-27 lipca metodą telefoniczną z użyciem komputera (CATI) na losowej próbie numerów. Wzięło w nim udział 2,4 tys. obywateli Ukrainy powyżej 18. roku życia.

