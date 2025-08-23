To dlatego nie dojdzie do spotkania Putina z Zełenskim? "Kreml się boi"

W piątek na antenie NBC News minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że aktualnie "nie ma w planach" żadnego spotkania pomiędzy Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Jednocześnie podkreślił, że rosyjski przywódca "jest gotowy" spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, gdy "agenda szczytu będzie gotowa". Jak zaznaczył, obecnie taka sytuacja nie ma miejsca.

Szef rosyjskiego MSZ oznajmił, że Moskwa "zgodziła się wykazać elastycznością" w punktach wskazanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa po spotkaniu z Putinem na Alasce. Zdaniem Ławrowa, to Zełenski "odrzucił wszystkie zasadnicze punkty" dotyczące porozumienia pokojowego. – Gdy prezydent Trump podniósł te kwestie na spotkaniu w Waszyngtonie, na którym Zełenski był obecny z europejskimi sponsorami, jasno podkreślił, że jest kilka zasad, które – według Waszyngtonu – muszą być zaakceptowane – mówił. Dodał, że chodzi o brak członkostwa Ukrainy w NATO oraz rozmowy o kwestiach terytorialnych. – Zełenski powiedział "nie" nawet w sprawie obowiązywania języka rosyjskiego na Ukrainie – oświadczył minister spraw zagranicznych Rosji. – Jak możemy spotykać się z osobą, która udaje przywódcę? – skwitował.

ISW: Spotkanie z Zełenskim "podważyłoby wizerunek Putina"

W ocenie analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) "Kreml unika spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, bo boi się, że takie spotkanie podważyłoby wizerunek Putina w kraju". W najnowszym raporcie think tanku wskazano również, że Moskwa obawia się, iż dwustronne spotkanie Putin-Zełenski "mogłoby podważyć wewnętrzne uzasadnienie Putina dla wojny Rosji przeciwko Ukrainie".

Zdaniem ISW, rosyjskie władze usiłują jednocześnie nie narazić się opinii publicznej, którą propaganda przygotowała do akceptacji wyłącznie pełnego zwycięstwa Rosji na Ukrainie, oraz odsunąć dalsze sankcje Stanów Zjednoczonych, które mogłyby wpłynąć na zdolność Rosji do kontynuowania wysiłków wojennych.

Czytaj też:

Co ze spotkaniem Putin-Zełenski? Ławrow rozwiewa wątpliwości