Trump nie zostawia złudzeń Ukrainie. "Nie będzie częścią NATO"

W wywiadzie dla stacji Fox News Donald Trump zabrał głos po poniedziałkowych spotkaniach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi liderami w Białym Domu.

– Ukraina nie będzie częścią NATO, ale są pewne kraje europejskie – Francja, Niemcy, Wielka Brytania – które chcą mieć swoich żołnierzy na Ukrainie. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to będzie problem – powiedział prezydent USA.

– Myślę, że Putin już jest tym wszystkim zmęczony. Myślę, że wszyscy są tym zmęczeni. Ale kto wie? Dowiemy się więcej o Putinie w ciągu kilku najbliższych tygodni. I zobaczymy, czym to wszystko się zakończy – dodał.

Amerykańscy żołnierze na Ukrainie? Padła jasna deklaracja

– Mam z przywódcą Rosji dobre relacje, ale one się liczą tylko w sytuacji, kiedy uda się załatwić sprawę pokoju na Ukrainie. W przeciwnym razie nie obchodzą mnie te relacje – przyznał Trump.

– Mam nadzieję, że prezydent Putin zachowa się dobrze. Jeśli nie, będzie ciężka sytuacja – stwierdził amerykański przywódca. Jednocześnie zaznaczył, że Wołodymyr Zełenski również powinien "wykazać się pewną elastycznością".

Prezydent USA zapewnił, że na terytorium Ukrainy nie pojawią się amerykańscy żołnierze.

Trump spotkał się z Zełenskim. Później zadzwonił do Putina

W poniedziałek Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, grupą przywódców europejskich krajów oraz szefami NATO i Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Po spotkaniu w gronie europejskich liderów, prezydent USA odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Poinformował także, że jest w trakcie aranżowania spotkania przywódców Ukrainy i Rosji w sprawie zakończenia wojny. Po nim miałoby nastąpić kolejne, tym razem trójstronne, spotkanie z jego udziałem.

W piątek Trump i Putin spotkali się w amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

Putin spotka się z Zełenskim? Tak zareagował na propozycję Trumpa

