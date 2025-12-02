Skandal na szczytach UE. Była wiceszefowa KE zatrzymana

Prokuratura Europejska poinformowała, że we wtorek przeprowadzono przeszukania w brukselskiej służbie dyplomatycznej Unii Europejskiej (ESDZ) oraz w kilku budynkach Kolegium Europejskiego w Brugii w ramach śledztwa dotyczącego możliwych oszustw przy wykorzystaniu funduszy UE.

Trzy osoby aresztowane. Mogherini w policyjnym areszcie

W sumie aresztowano trzy osoby.

Jedną z nich jest rektor Kolegium Europejskiego, Federica Mogherini. Była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej przebywa obecnie w areszcie policyjnym – dowiedział się „Le Soir” z wiarygodnego źródła. Pozostałe osoby zatrzymane w celu przesłuchania to menedżer Kolegium Europejskiego i były sekretarz generalny ESDZ (2021-2025), włoski dyplomata Stefano Sannino.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej

Śledztwo ma na celu wykrycie podejrzeń o faworyzowanie i potencjalnie nieuczciwą konkurencję przy przyznawaniu przez ESDZ prestiżowemu Kolegium Europejskiemu dziewięciomiesięcznego programu szkoleniowego dla przyszłych europejskich dyplomatów.

Według Europejskiej Prokuratury, domniemane wydarzenia miały miejsce w latach 2021–2022, a potencjalne przestępstwa obejmują: „oszustwa przy udzielaniu zamówień publicznych, korupcję, konflikt interesów i naruszenie tajemnicy zawodowej”.

Kolegium Europejskie. Czym się zajmuje?

Kolegium Europejskie to instytucja szkolnictwa wyższego, która kształci wielu europejskich urzędników. Śledczy starają się ustalić, „czy Kolegium Europejskie lub jego przedstawiciele zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru” w ramach przetargu ogłoszonego przez służbę dyplomatyczną UE na program szkoleniowy.

Czytaj też:

Kolejne sankcje na Białoruś? "Atak jest całkowicie niedopuszczalny"Czytaj też:

Finansowanie Ukrainy przez Unię. Kallas: Nie wyjdziemy bez rozstrzygnięć