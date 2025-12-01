Kolejne sankcje na Białoruś? "Atak jest całkowicie niedopuszczalny"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała w poniedziałek z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

"Sytuacja na granicy z Białorusią pogarsza się ze względu na coraz częstsze przypadki wtargnięcia przemytniczych balonów do przestrzeni powietrznej Litwy – napisała na platformie X von der Leyen. Tego rodzaju hybrydowy atak reżimu (Alaksandra) Łukaszenki jest całkowicie niedopuszczalny" – napisała na platformie X.

Ursula von der Leyen podkreśliła, że Litwa może liczyć na pełną solidarność Komisji Europejskiej. "Przygotowujemy dalsze środki w ramach naszego systemu sankcji" – dodała we wpisie.

Balony przemytnicze z Białorusi

Od kilku miesięcy Litwa zmaga się z nasilającymi się incydentami z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych z Białorusi. Balony zakłócają ruch na lotnisku w Wilnie. W reakcji na takie działanie Litwa, pod koniec października, zamknęła granicę z Białorusią. Kilka tygodni później rząd Litwy podjął decyzję o ponownym otwarciu granicy, uznając, że sytuacja w sferze bezpieczeństwa nie uzasadnia już dalszego zamknięcia. Poprawa sytuacji okazała się jednak tymczasowa.

W nocy z piątku na sobotę, z powodu balonów przemytniczych znad Białorusi, lotnisko w Wilnie było zamknięte przez osiem godzin. Na radarach odnotowano rekordową liczbę 60 znaków charakterystycznych dla balonów. Lotnisko po raz kolejny zamknięto w niedzielę, z tego samego powodu. Tydzień temu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z powodu balonów przemytniczych znad Białorusi, lotnisko w Wilnie było zamykane dwukrotnie.

