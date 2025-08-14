Prokuratura Europejska zajmie się KPO. Wszczęto dochodzenie

Na początku sierpnia na rządowej stronie Krajowego Planu Odbudowy opublikowano interaktywną mapę, dzięki której internauci spostrzegli, że część firm otrzymała dotacje na cele takie jak m.in.: jachty, meble, sauny, solarium, ekspresy do kawy, wirtualne strzelnice, klub swingersów czy platformę do gry w brydża. Okazało się też, że wśród projektów dofinansowanych z KPO, w ramach wsparcia dla sektora HoReCa (hotele, gastronomia, catering) pieniądze dostawały osoby powiązane ze środowiskiem rządzących. To m.in. córka wojewody łódzkiej, radny Polski 2050 Michał Żurek, żona posła PO Łąckiego, czy żona senatora PO Godyli. Inna parlamentarzystka KO powiedziała, że połowa albo i większość jej znajomych i rodziny też dostała dofinansowanie.

Afera KPO. EPPO wszczęła dochodzenie

Rzecznik Prokuratury Europejskiej Tine Hollevoet przekazała w rozmowie z RMF FM, że Europejska Prokuratura (EPPO) wszczęła dochodzenie ws. wykorzystania środków z KPO.

Przedstawicielka instytucji zastrzegła jednak, że "nie może podać żadnych dalszych szczegółów, aby nie narażać toczącego się śledztwa".

Wszczęcie procedury dotyczącej KPO oznacza, że Prokuratura Europejska stwierdziła, iż podejrzenia zawarte w zgłoszeniu znajdują się w zakresie jej kompetencji. Instytucja zakłada bowiem możliwość wystąpienia szkody dla instytucji finansowych Unii Europejskiej.

Szkoda dla interesów finansowych Unii Europejskiej?

Wszczęcie dochodzenia oznacza, że Prokuratura Europejska uznała, iż podejrzenia zawarte w zgłoszeniu mieszczą się w zakresie jej kompetencji. To z kolei wskazuje na możliwość wystąpienia szkody dla interesów finansowych UE.

– Za każdym razem, gdy otrzymujemy zgłoszenie o przestępstwie, analizujemy je, aby sprawdzić, czy podejrzenia zawarte w zgłoszeniu mieszczą się w zakresie naszych kompetencji. Jeśli podejrzenia mieszczą się w zakresie naszych kompetencji, Prokurator Delegowany UE może podjąć decyzję o wszczęciu dochodzenia. Ma ono charakter zarówno obciążający, jak i uniewinniający, więc nadal obowiązuje zasada domniemania niewinności – powiedziała reporterce radia RMF FM Tine Hollevoet.

Czytaj też:

Polityk PiS dorobił na KPO. Tworzył wnioski na jachtyCzytaj też:

"To dla Tuska nie do zaakceptowania". Ujawniono kulisy posiedzenia rządu