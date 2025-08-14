"Nie wiem, czy powinienem to mówić". Wicepremier o kulisach rozmów ws. KPO

Nie cichną głosy w sprawie afery, jaka wybuchła wokół dotacji przyznawanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. O to, czy za nieprawidłowości swoim stanowiskiem powinna zapłacić minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapytany został na antenie TVN24 wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski ujawnia kulisy posiedzenia rządu. "Polecą głowy"

– Nie, to nie jest tak, że dzisiaj powinniśmy ścinać głowę, która doprowadziła do skoku modernizacyjnego w Polsce. A jak błędy się zdarzają, to inni muszą też powiedzieć: "przepraszam, odpowiadam, biorę odpowiedzialność, odchodzę" – odparł.

Przy tej okazji wicepremier zdradził, co usłyszała od minister Rada Ministrów podczas ostatniego posiedzenia, kiedy przez kilka godzin rozmawiano o KPO. – Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale wczoraj pani minister powiedziała: "głowy za to polecą" – relacjonował.

Gawkowski stwierdził, że Pełczyńska-Nałęcz powiedziała prawdę. – Powiedziała, o jakich mówimy elementach, które mogły być skandalizujące. — Pani ministra przyszła i powiedziała: "wszczęłam kontrolę, rozpoczęłam sprawdzenie, żadna złotówka się nie przeciśnie i nie ma w tej sprawie żadnej miękkiej gry" — mówił dalej.

W ocenie wicepremiera, o bulwersujących dotacjach z KPO nie należy mówić w kategoriach wielkiej afery. Jest to, jego zdaniem, po prostu "sprawa do wyjaśnienia". Polityk Lewicy przyznał jednocześnie, iż nie da się ukryć, że błędy zostały tu popełnione.

Afera wokół pieniędzy z KPO. Dotacje na jachty, solaria i meble

Afera KPO wybuchła po tym, jak wyszło na jaw, że część firm otrzymała dotacje na dość zaskakujące cele, takie jak jachty, meble, sauny, solarium, wirtualne strzelnice czy platformę do gry w brydża.

Sprawa wywołała wielką polityczną burzę, ponieważ unijne fundusze miały wspierać polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży hotelarsko-gastronomicznej, którą szczególnie dotknęła pandemia COVID-19.

Postępowanie w sprawie nieprawidłowości w udzielaniu i pozyskiwaniu dotacji z KPO prowadzi Prokuratura Europejska.

Czytaj też:

"Powstał czarny rynek". Nowe ustalenia ws. KPO: Ustawione okradanie PolakówCzytaj też:

"To będzie niewyobrażalny skandal". Szokujący zwrot ws. KPOCzytaj też:

"To dla Tuska nie do zaakceptowania". Ujawniono kulisy posiedzenia rządu