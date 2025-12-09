Żona Macrona nie wytrzymała. Zwyzywała feministki

Brigitte Macron, pierwsza dama Francji, w niedzielę wraz z córką Tiphaine Auziere udała się do sali koncertowej Folies Bergère w Paryżu na stand-up popularnego francuskiego aktora Arego Abattana – „Authentique”.

Dzień wcześniej występ francuskiego aktora został zakłócony przez cztery feministki z ruchu „Nous Toutes”. Aktywistki protestowały w maskach oraz skandowały, oskarżając artystę o przestępstwo seksualne. Następnie zostały wyprowadzone z sali.

Abattan został oskarżony w 2021 roku o przestępstwa seksualne, jednak dwa lata później śledztwo zostało umorzone ze względu na brak dowodów. W tym roku sąd podtrzymał decyzję w postępowaniu apelacyjnym.

Brigitte Macron nagrana. Zwyzywała feministki

Krótko przed rozpoczęciem niedzielnego spektaklu aktor był widziany za kulisami z Brigitte Macron.

Na nagraniu opublikowanym przez francuski magazyn „Public” Abittan mówi pierwszej damie Francji, że „boi się wyjść ponownie na scenę”.

– Jeśli są tu jakieś głupie d....i to wykopiemy je stąd. Szczególnie zamaskowanych bandytów – odpowiedziała mu Brigitte Macron.

Rzecznik pierwszej damy Francji, którego agencja AFP, powiedział, że „ta wymiana zdań powinna zostać potraktowana jako krytyka radykalnych metod protestu osób w maskach, które w sobotni wieczór zakłóciły występ Ary'ego Abattana”. – Brigitte Macron ich nie popiera – dodał.

Aktywistka, która wzięła udział w akcji, przekazała, że ruch „Nous Toutes” jest „głęboko zszokowany i zgorszony” językiem Brigitte Macron. Podkreśliła, że „to kolejna zniewaga dla ofiar i grup feministycznych”.

