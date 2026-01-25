O prawach pracowniczych
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

O prawach pracowniczych

Włoski policjant. Zdjęcie ilustracyjne
Włoski policjant. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / CESARE ABBATE
PIECZEŃ RZYMSKA W Lonate Pozzolo pod Mediolanem doszło do tragedii. Trzej Cyganie z obozowiska pod Turynem włamali się do willi państwa Rivolta.

33-letniego Jonathana, który spał w swoim pokoju na piętrze, zbudził huk wybijanej szyby. Sięgnął po nóż myśliwski do plecaka trekkingowego i zszedł na dół, gdzie zaatakowali go dwaj rabusie. Trafiony pięścią rozbił sobie głowę o framugę, ale zaraz potem, unikając kolejnego ciosu, uderzył jednego z napastników nożem. Bandyci uciekli samochodem, w którym czekał na nich kompan. Rannego zawieźli do szpitala Magenta na peryferiach Mediolanu, gdzie niebawem zmarł.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

