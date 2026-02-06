Obamowie jako małpy na profilu Trumpa. Biały Dom odpowiada krytykom

Donald Trump opublikował na swoim profilu w serwisie Truth Social krótki film, który zawiera fragment przedstawiający byłego prezydenta Baracka Obamę i byłą pierwszą damę Michelle Obamę jako małpy.

Jak podkreślają amerykańskiem media, fragment z Obamami trwa bardzo krótko i pojawia się dopiero pod koniec materiału dotyczącego nieprawdziwych twierdzeń o oszustwach wyborczych z 2020 r.

Obamowie przedstawieni jako małpy. Trump udostępnił nagranie

Obama był pierwszym czarnoskórym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a jego żona Michelle – pierwszą czarnoskórą pierwszą damą, co dodatkowo potęguje krytyczne komentarze.

BBC przypomina, że porównywanie czarnoskórych ludzi do małp ma bardzo głębokie, rasistowskie konotacje – jest to historycznie obraźliwy stereotyp używany do dehumanizacji Afroamerykanów.

Republikański senator Tim Scott w rozmowie z Politico nazwał film udostępniony przez Trumpa "najbardziej rasistowską rzeczą", jaką widział ze strony tej administracji i wezwał do jego usunięci.

Oskarżenia o rasizm. Biały Dom odrzuca krytykę

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że nagranie jest jedynie "internetowym memem" przedstawiającym Trumpa jako "Króla dżungli" i Demokratów jako postaci z "Króla Lwa", a krytykom poczynań prezydenta zarzuciła "fałszywe oburzenie".

Wideo zawierające kontrowersyjne ujęcie Obamów, pokazuje również innych liderów Demokratów jako różne zwierzęta, w tym byłego prezydenta USA Joe Bidena jako małpę jedzącą banana.

To nie pierwszy materiał zamieszczony przez Trumpa w mediach społecznościowych, który wywołał oburzenie.

64-letni dziś Obama był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2009-2017. W styczniu zeszłego roku Obama wraz z innymi byłymi prezydentami uczestniczył w ceremonii zaprzysiężenia Trumpa na drugą kadencję.

