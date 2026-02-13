Rubio przed Monachium: Żyjemy w nowej erze geopolityki

Na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Politycy – jak spodziewają się amerykańskie media – porozmawiają o bieżącej sytuacji w kontekście szans na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.

W czwartek, tuż przed wylotem do Niemiec Rubio potwierdził dziennikarzom, że podczas swojej trasy po Europie zamierza porozmawiać między innymi z prezydentem Ukrainy. Jak przekazała amerykańska agencja prasowa Reuters poza sekretarzem stanu na konferencję przybędzie ponad 50 członków amerykańskiego Kongresu.

Rubio: Żyjemy w nowej erze geopolityki

– Żyjemy w nowej erze geopolityki i będzie ona wymagała od nas wszystkich ponownego przemyślenia, jak to wygląda i jaka będzie nasza rola – mówił dziennikarzom w czwartek przed wylotem do Monachium. Podkreślił jednocześnie, że "USA są bardzo blisko powiązane z Europą".

Szef amerykańskiej dyplomacji w piątek ma spotkać się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, zaś jego wystąpienie na konferencji zaplanowano na sobotę.

Jak zapowiedział Departament Stanu, wizyta Rubio w Niemczech potrwa do 15 lutego. Stamtąd sekretarz Stanu uda się na Słowację, a następnie odwiedzi Węgry. Rozmowy w Bratysławie i Budapeszcie mają skupić się na kwestiach dwustronnych, w tym polityce energetycznej i funkcjonowaniu sojuszu NATO.

Nieoficjalnie: Tusk wygłosi laudację dla Ukrainy

Według niepotwierdzonych przez Kancelarię Premiera doniesień na zbliżającym się forum geopolitycznym premier Donald Tusk ma wygłosić laudację dla narodu ukraińskiego. Ukraina ma otrzymać nagrodę im. Ewalda von Kleista przyznawaną corocznie na konferencji w Monachium.

W przesłanym Polskiej Agencji Prasowej komunikacie czytamy zapowiedź, że Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa przyzna Nagrodę Ewalda von Kleista 2026 "dzielnemu narodowi ukraińskiemu, wyrażając głębokie uznanie dla jego odwagi, poświęcenia oraz niezłomnej determinacji w obronie własnej wolności i wolności całej Europy, a także oddając hołd tym, którzy stracili życie lub zostali ranni".

Do odbioru nagrody stawi się w siedzibie królów Bawarii w Monachium prezydent Wołodymyr Zełenski. Oprócz polityka z Ukrainy głos ma zabrać właśnie Donald Tusk, któremu powierzono zadanie wygłoszenia laudacji.

Czytaj też:

Spotkanie Szijjarto z Wang Yi. Węgry "jednym z najważniejszych miejsc" dla ChinCzytaj też:

Rosną wpływy USA na Kaukazie. Vance podpisał ważne porozumienieCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. Zełenski nie zgodzi się na upokorzenie kraju