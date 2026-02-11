Szijjarto: Strategiczny cel Węgier został osiągnięty

"W przeciwieństwie do Unii Europejskiej Węgry są jednym ze zwycięzców nowego porządku świata, ale aby kontynuować te sukcesy, potrzebne jest zwycięstwo suwerennej strony narodowej w kwietniowych wyborach" – powiedział podczas przemówienia w Budapeszcie Peter Szijjarto, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier.

Zdaniem Szijjarto sytuacja geopolityczna mocno się zmienia i nie będzie już taka sama, jak była przed obecnymi kryzysami. Szef węgierskiego MSZ powiedział, że wspólnym mianownikiem kryzysów ostatnich lat jest to, że z żadnym nie potrafiło sobie poradzić kierownictwo Unii Europejskiej. Z kolei Węgry wychodzą z nich silniejsze, niż były przedtem.

Minister rządu Viktora Orbana mówił w tym kontekście m.in. załamaniu się systemu finansowego, masowej nielegalnej migracji, "pandemii" koronawirusa i wojnie na Ukrainie. W tej ostatniej kwestii wskazał, że Bruksela popełniła poważne błędy, a każdy jej krok jeśli nie zmieni postępowania, skutkował jedynie dalszą eskalacją.

Szijjarto: Nie zgadzamy się na wydawanie pieniędzy węgierskich podatników na wojnę między Rosją a Ukrainą

Szijjarto powiedział, że część zachodnioeuropejskich liderów politycznych nieustannie podważa wysiłki pokojowe prezydenta USA. Wspomniał również, że kilka tygodni temu na posiedzeniu Rady Spraw Zagranicznych UE dosłownie stwierdzono, że społeczność "nie jest przygotowana na pokój".

"W Europie panuje całkowita frustracja z powodu izolacji. W rezultacie europejscy przywódcy postrzegają wojnę na Ukrainie jako naszą, ale tak nie jest. Rosja nie zaatakowała żadnego państwa członkowskiego UE. To wojna między Rosją a Ukrainą" – powiedział minister, cytowany przez Hungary Today. "Ukraina nie walczy za nas, lecz za siebie, więc nic im nie jesteśmy winni. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wydawaniu pieniędzy węgierskich podatników na wojnę, która nie ma z nami nic wspólnego" – dodał.

Strategiczny cel osiągnięty

Polityk Fideszu potępił postawę Brukseli izolującej się jego zdaniem od najważniejszych graczy polityki światowej, w tym Stanów Zjednoczonych, Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej. Stwierdził jednak, że Węgry znacząco wzmocniły swoją pozycję dzięki skutecznej strategii polityki zagranicznej w ciągu ostatnich szesnastu lat.

"Naszym strategicznym celem było zainteresowanie sukcesem Węgier czterech światowych ośrodków władzy i udało nam się to osiągnąć. Premier Węgier jest jedynym europejskim przywódcą, który potrafi negocjować jednocześnie z prezydentami USA, Rosji, Chin i Turcji. Żaden inny europejski polityk nie jest dziś do tego zdolny. Premier jest osobiście zaprzyjaźniony z prezydentem USA, a jednocześnie potrafi prowadzić negocjacje oparte na wzajemnym szacunku z prezydentami Rosji, Chin i Turcji" – podkreślił.

Globalna rewolucja patriotyczna

"Strategia Węgier odniosła sukces, a Brukseli poniosła porażkę. Unia Europejska jest jednym z głównych przegranych w nowym porządku świata. Strategia podziału świata na bloki poniosła porażkę. Nowy porządek świata opiera się na patriotyzmie. To rezultat globalnej rewolucji patriotycznej i jesteśmy dumni, że Budapeszt był miejscem, gdzie ta globalna rewolucja patriotyczna się rozpoczęła" – ocenił polityk.

Dodał, że ten porządek świata opiera się na współpracy dwustronnej i międzyrządowej, na szacunku osobistym, w którym cenione są przyjaźń i lojalność. Minister powiedział też, że w przeciwieństwie do władz brukselskich Węgry są jednym ze zwycięzców nowego porządku świata, o czym świadczy chociażby fakt, że pracuje tu o milion więcej osób niż dziesięć lat temu, a Węgrzy płacą obecnie najniższe podatki i mają najniższe ceny energii w Europie.

Polityk twierdził też, że pomimo szalejącej w regionie wojny, ostatnie cztery lata były najbardziej udanym okresem w historii gospodarczej kraju pod względem inwestycji. "Nigdy wcześniej do kraju nie napłynęło tak wiele inwestycji, nigdy wcześniej nie wybudowano tak wielu fabryk, nigdy wcześniej nie stworzono tak wielu miejsc pracy" – powiedział.

Tymczasem 15-17 marca 2026 r. w Krakowie odbędzie się ważne forum gospodarcze Polish-Hungarian-American Leadership Summit – PHALS.

Czytaj też:

Polish-Hungarian-American Leadership Summit 2026 w Krakowie. Otwieramy rejestrację!Czytaj też:

Szef MSZ Węgier: Dostawy energii to temat geograficzny, nie politycznyCzytaj też:

USA mają jeden system finansowy. Von der Leyen też tak chce w "naszej Unii"