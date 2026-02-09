Nieoficjalnie: Tusk wygłosi laudację dla narodu ukraińskiego

Nagroda im. Ewalda von Kleista za 2026 rok, wręczana przez Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, zostanie w sobotę przyznana narodowi ukraińskiemu – poinformowali w poniedziałek organizatorzy wydarzenia. Jak przekazali, laudację ma wygłosić premier Polski Donald Tusk.

Nagroda dla Ukrainy. Tusk wygłosi laudację

W przesłanym Polskiej Agencji Prasowej komunikacie czytamy zapowiedź, że Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa przyzna Nagrodę Ewalda von Kleista 2026 "dzielnemu narodowi ukraińskiemu, wyrażając głębokie uznanie dla jego odwagi, poświęcenia oraz niezłomnej determinacji w obronie własnej wolności i wolności całej Europy, a także oddając hołd tym, którzy stracili życie lub zostali ranni".

Do odbioru nagrody stawi się w siedzibie królów Bawarii w Monachium prezydent Wołodymyr Zełenski. Oprócz polityka z Ukrainy głos ma zabrać również Donald Tusk, któremu powierzono zadanie wygłoszenia laudacji.

PAP zwraca uwagę, że do czasu nadania depeszy nie uzyskała potwierdzenia w tej sprawie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nagroda Ewalda von Kleista

Nagroda im. Ewalda von Kleista przyznawana jest przez Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa od 2009 roku. Wśród jej laureatów są m.in. byli kanclerze Niemiec Helmut Schmidt i Angela Merkel, byli sekretarze stanu USA Henry Kissinger i John Kerry, były sekretarz generalny NATO Javier Solana, obecna szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas, OBWE i ONZ.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych forów w zakresie międzynarodowej polityki bezpieczeństwa. W tym roku odbędzie się w dniach 13-15 lutego. Na konferencji zjawi się kilkudziesięciu prezydentów i szefów rządów, a także liczni ministrowie spraw zagranicznych i obrony. Jak ustaliła PAP, polskie władze w Bawarii reprezentować będzie m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Po dwóch latach wykluczenia na konferencję zostali zaproszeni politycy liderującej w większości sondaży w Niemczech prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD). Tym razem do Niemiec nie przyjedzie wiceprezydent USA J.D. Vance który rok temu wygłosił w Monachium niewygodne dla unijnego establishmentu przemówienie. Na czele amerykańskiej delegacji będzie sekretarz stanu Marco Rubio. Dokładny program konferencji zostanie przedstawiony w czwartek.

