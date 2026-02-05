Tusk z wizytą na Ukrainie. Spotkał się z Zełenskim

Donald Tusk dostał zaproszenie od prezydenta Ukrainy i przyjechał w czwartek do Kijowa. Wraz z prezydentem Zełenskim złożył kwiaty przy Ścianie Pamięci Poległych za Ukrainę przy Monasterze Michajłowskim.

twitter

Tusk na Ukrainie: Hołd polskim ofiarom rosyjskich zbrodni

"Wraz z premierem Polski oddaliśmy hołd poległym obrońcom Ukrainy. Wieczna pamięć naszym najdzielniejszym ludziom, którzy walczyli za Ukrainę, bronili jej niepodległości i oddali życie w tej walce. Wieczna chwała naszym bohaterom. Pamiętamy o każdym z nich" – poinformował Wołodymyr Zełenski.

Szef polskiego rządu przekazał w mediach społecznościowych, że wizyta obejmowała też cmentarz w Bykowni. "Składamy dziś hołd polskim ofiarom rosyjskich zbrodni" – napisał i opublikował zdjęcie.

Na razie nie podano informacji, czy premier złoży też hołd ofiarom ukraińskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej.

twitter

Premier w Kijowie

Wraz z premierem Tuskiem do ukraińskiej stolicy udał się minister finansów. – Nieprzypadkowo towarzyszyć mi będzie w tej wizycie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje wspólnie ze swoim zespołem światową konferencję odbudowy Ukrainy – poinformował Tusk, zapowiadając we wtorek swój wyjazd.

Wspomniana konferencja jest planowana na lato. Konkretnie ma odbyć się w czerwcu w Gdańsku.

– Mamy taką nadzieję, po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, że będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy Ukrainy. A to także oznacza wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, wielkie przedsięwzięcia. Polska chce w nich uczestniczyć – zapowiadał lider Koalicji Obywatelskiej przed swoim wyjazdem na Ukrainę.

Funkcjonariusz SOP planował zabicie dziennikarza

Na razie premier Tusk nie zareagował na informacje ujawnione opinii publicznej przez Telewizję Republika. Stacja poinformowała, że weszła w posiadanie nagrania rozmowy, w trakcie której oficer Służby Ochrony Państwa opowiadał o planach brutalnego zabójstwa dziennikarza Republiki Piotra Nisztora. Padają groźby porwania i uwięzienia w garażu, połamania nóg, polania zwłok ropą. Funkcjonariusz zapowiada też rozjechanie samochodem psów dziennikarza.

Na razie poznaliśmy fragment materiału. W sobotę na antenie Telewizji Republika zostanie opublikowane więcej nagrań

Czytaj też:

Ukraiński piłkarz Chelsea kpi ze zbrodni wołyńskiejCzytaj też:

Zełenski zaniża liczbę ofiar wojny? Eksperci podważają oficjalne dane Ukrainy