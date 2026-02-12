Spotkanie Szijjarto z Wang Yi. Węgry "jednym z najważniejszych miejsc" dla Chin

Minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjarto spotkał się w Budapeszcie z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi. Po wizycie na Węgrzech dyplomata z Pekinu uda się do Niemiec na 62. edycję konferencji bezpieczeństwa w Monachium.

Wang Yi w Budapeszcie

W komunikatach węgierskich i chińskich czytamy, że obaj ministrowie podkreślili wagę strategicznego partnerstwa między Budapesztem a Pekinem, co stanowi przykład relacji międzynarodowych opartych na wzajemnym szacunku i obustronnych korzyściach.

Strona węgierska podtrzymała otwartość na tworzenie korzystnych warunków dla chińskich inwestycji, a delegacja z Państwa Środka zapowiedziała kontynuację otwierania się na współpracę gospodarczą. Podczas spotkania omawiano przyszłą współpracę w zakresie nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, gospodarki cyfrowej i technologii środowiskowych.

Węgry w inicjatywie Pasa i Szlaku

W komunikacie MSZ Chin czytamy między innymi: "Obie strony będą nadal wzmacniać strategiczną synergię między Inicjatywą Pasa i Szlaku a węgierską polityką «Otwarcia na Wschód» oraz naciskać na szybkie uruchomienie flagowych projektów, takich jak linia kolejowa Budapeszt-Belgrad. Dzięki chińsko-węgierskiej przyjaźni Węgry stały się jednym z najważniejszych miejsc docelowych inwestycji dla chińskich przedsiębiorstw w Europie".

Szijjarto podkreślił, że Węgry są pierwszym krajem europejskim, który Wang Yi odwiedził w 2026 r., co pokazuje, jak dużą wagę Chiny przywiązują do współpracy z Węgrami. Przypomniał też, że podczas wizyty Xi Jinpinga na Węgrzech w 2024 roku podpisano umowę o wszechstronnym partnerstwie strategicznym.

Szef węgierskiej dyplomacji zaznaczył, że chińskie firmy dostarczają na Węgry najnowocześniejsze technologie, gwarantują bezpieczne źródła utrzymania i tworzą nowoczesne miejsca pracy, dlatego w interesie Węgier leży dalszy rozwój węgiersko-chińskiej współpracy gospodarczej i handlowej.

Szijjarto: Pokój dla Ukrainy

Polityk wspomniał również o staraniach doprowadzenia do zakończenia wojny na Ukrainie, na czym jego zdaniem zależy także Pekinowi. "Ważne jest, aby Chińczycy również wzmocnili obóz pokojowy; wraz z Chińczykami jesteśmy członkami grupy Przyjaciół Pokoju. Bardzo doceniamy wysiłki Chin na rzecz pokoju i wspólnie walczymy o to, aby w końcu zaprowadzić pokój u naszego sąsiada, Ukrainy" – napisał Szijjarto.

Politycy rządzącego Fideszu podkreślają – również w kontekście zaplanowanych na kwiecień wyborów parlamentarnych – że za ich rządów Węgry są państwem utrzymującym bardzo dobre relacje zarówno z USA, jak i Chinami, a także utrzymywać relacje oparte na wzajemnym szacunku z Rosją i Turcją.

Przypominamy, że w dniach 15-17 marca 2026 r. w Krakowie odbędzie się ważne forum gospodarcze Polish-Hungarian-American Leadership Summit – PHALS.

