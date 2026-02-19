Ukrainiec w BMW wjechał w kolumnę samochodów premiera kraju NATO

Do zdarzenia doszło na drodze Matěševo-Kolašin w pobliżu miejscowości Skrbuša, w centralnej części Czarnogóry – podał ukraiński portal Europejska Prawda.

Samochód marki BMW, którym kierował Ukrainiec, nagle przekroczył linię ciągłą i wjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzając czołowo w pierwszy pojazd kolumny premiera – służbowego Mercedesa.

W wyniku zderzenia ranni zostali trzej funkcjonariusze policji, którzy znajdowali się w aucie. Pomocy medycznej udzielono im na miejscu.

BMW wjechało w kolumnę samochodów premiera Czarnogóry. Za kierownicą Ukrainiec

Według policji, szef rządu nie podróżował Mercedesem, w który uderzyło BMW – był w innym samochodzie z kolumny.

Na miejscu wypadku pracowali śledczy i eksperci do spraw ruchu drogowego. Z powodu prowadzonych czynności ruch na odcinku drogi był przez pewien czas zablokowany.

39-letni Milojko Spajić jest premierem Czarnogóry od października 2023 roku. Po długotrwałych negocjacjach poparcie dla jego rządu zadeklarowały m.in. partie mniejszości albańskiej oraz prorosyjska koalicja Andriji Mandicia, przewodniczącego Zgromadzenia Czarnogóry, głównego organu władzy ustawodawczej w kraju.

Czarnogóra od 2010 r. stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Od 2017 r. należy do NATO.

