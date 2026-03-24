Koniec wojny na Bliskim Wschodzie? Trump ma być zdeterminowany

Trzech wysokich rangą izraelskich urzędników, którzy rozmawiali z agencją Reuters pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdzili, iż uważają za mało prawdopodobne, aby Iran zgodził się na żądania USA w jakiejkolwiek nowej rundzie negocjacji, które załamały się 28 lutego wraz z rozpoczęciem wojny USA i Izraela z Iranem.

Żądania USA prawdopodobnie będą obejmować ograniczenia irańskiego programu nuklearnego i balistycznego.

Negocjacje Trumpa z Iranem?

Donald Trump napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych, że USA i Iran przeprowadziły „bardzo dobre i produktywne” rozmowy na temat „całkowitego rozwiązania działań wojennych na Bliskim Wschodzie”.

Po wpisie prezydenta USA Iran oświadczył, że nie odbyły się żadne negocjacje.

Co chce osiągnąć Trump?

Również w poniedziałek Donald Trump oświadczył, że „prowadzimy bardzo, bardzo mocne rozmowy”.

– Zobaczymy, dokąd doprowadzą. Mamy punkty, główne punkty porozumienia. Powiedziałbym, prawie wszystkie punkty porozumienia – mówił podczas rozmowy z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach przed odlotem do Memphis.

Amerykański przywódca zaznaczył, że negocjacje w niedzielę prowadzili jego doradcy, Steve Witkoff i Jared Kushner.

– Prowadzą je pan Witkoff i pan Kushner. Poszły, powiedziałbym, idealnie. Powiedziałbym, że jeśli to zrealizują, to zakończą ten problem, ten konflikt i myślę, że zakończą go bardzo, bardzo znacząco – powiedział.

Donald Trump pytany o szczegóły tego, co chce osiągnąć, podkreślił, że chodzi o „wszystkie rzeczy, o których mówił”.

– Nie chcemy żadnych bomb atomowych, żadnej broni atomowej, nawet żeby byli blisko. (…) Chcemy pokoju na Bliskim Wschodzie. Nuklearny pył – będziemy tego chcieli i dostaniemy to, zgodziliśmy się na to. I chcemy zero wzbogacania – dodał.

Ocenił jednak, że gdyby był hazardzistą, postawiłby na sukces rozmów, choć jednocześnie mówił, że nie może tego zagwarantować. Zagroził, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, bombardowania zostaną wznowione. Donald Trump zapewniał, że porozumienie będzie bardzo dobre zarówno dla Izraela, jak i dla innych państw regionu.

