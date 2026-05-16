Trump składa hołd Żydom. "Zachęcamy do obchodzenia narodowego szabatu"

"W tym Miesiącu Dziedzictwa Żydowsko-Amerykańskiego oddajemy hołd niezliczonym zasługom Amerykanów pochodzenia żydowskiego w ciągu 250 wspaniałych lat niepodległości naszego kraju oraz świętujemy ich niezachwiane przywiązanie do wartości, które czynią nasz kraj wielkim – wiary, rodziny i wolności" – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie Białego Domu.

Trump stwierdził, że Żydzi pomagali budować USA od początku istnienia państwa. Podkreślił też swój wkład w walkę z antysemityzmem.

"Pod moim przywództwem zdecydowanie zwalczamy przemoc wobec amerykańskich Żydów, która nasiliła się za kadencji mojego poprzednika, ścigamy sprawców przestępstw z nienawiści z całą surowością prawa oraz działamy na rzecz wyeliminowania plagi antysemityzmu we wszystkich naszych instytucjach, zwłaszcza na kampusach uniwersyteckich. Jako prezydent nigdy nie przestanę walczyć o ochronę naszego dziedzicznego prawa do wolności religijnej – świętego prawa, które nadal kieruje naszym narodem, zbliżając nas każdego dnia do Wszechmogącego" – stwierdził prezydent USA.

Maj miesiącem Dziedzictwa Amerykanów pochodzenia żydowskiego

Trump w swym oświadczeniu zachęca amerykańskich Żydów do obchodzenia narodowego szabatu. "Od zachodu słońca 15 maja do zmroku 16 maja przyjaciele, rodziny i społeczności wszystkich środowisk mogą zgromadzić się, aby wspólnie wyrazić wdzięczność za nasz wielki naród. Ten dzień będzie wyrazem uznania dla świętej żydowskiej tradycji poświęcania czasu na odpoczynek, refleksję i wdzięczność wobec Wszechmogącego" – czytamy.

Prezydent poinformował też, że ustanawia maj miesiącem Dziedzictwa Amerykanów pochodzenia żydowskiego.

"Wzywam Amerykanów do świętowania dziedzictwa i wkładu Amerykanów pochodzenia żydowskiego oraz do uczczenia tego miesiąca odpowiednimi programami, działaniami i uroczystościami. Wzywam ponadto wszystkich Amerykanów do świętowania swojej wiary i wolności przez cały ten rok, w tym miesiącu, a zwłaszcza w szabat, aby uczcić nasze 250-lecie" – napisał prezydent USA.

