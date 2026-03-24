Iran ma nowego szefa Rady Bezpieczeństwa. Poprzedniego zabił Izrael

17 marca izraelska armia przeprowadziła uderzenie, którego celem był Laridżani. Kilka godzin później minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył, że Laridżani nie żyje. Wkrótce doniesienia te potwierdziły władze w Teheranie. Tego dnia wojsko Izraela zabiło także głównodowodzącego Basidż – ochotniczej milicji islamistycznej odpowiadającej za pilnowanie porządku w Iranie – Golamreza Solejmaniego. Po upływie tygodnia wiadomo już, kogo Teheran wyłonił następcę Laridżaniego.

Mohammad Bagher Zolghadr na czele Rady Bezpieczeństwa Iranu

Arabska agencja informacyjna Al Jazeera poinformowała, że stanowisko objął Mohammad Bagher Zolghadr był dowódcą w irańskiej armii i pełnił ważne funkcje w strukturze rządowej. Przez osiem lat do 2020 r. był zastępcą szefa ds. strategii w sądownictwie.

Zolghadr kierował także sztabem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), był zastępcą głównodowodzącego Korpusu oraz zastępcą szefa ds. bezpieczeństwa i egzekwowania prawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Od 2022 r. pracował na stanowisku sekretarza Rady Rozeznania Celowości, czyli zgromadzenia rozstrzygającego spory między parlamentem a Radą Strażników, złożoną z szyickich duchownych i prawników, którzy mogą zawetować ustawy i nadzorować wybory.

Najwyższy rangą urzędnik

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją ajatollaha Chameneiego jeszcze sprzed wojny, Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Ali Laridżani na czas wojny z USA i Izraelem zajął najwyższą pozycję w strukturze dowodzenia. Według części zajmujących się tematyką analityków był zwolennikiem toczenia walki, ale jeśli sytuacja to umożliwi, zawarcia pokoju.

Warto mieć jednocześnie na uwadze, że elementem strategii wojennej Islamskiej Republiki w trwającej wojnie jest decentralizacja obrony. Oznacza to, że ogólne kierunku walki są zarysowane, ale 31 prowincji ma w walce daleko idącą autonomię. Władze lokalne, zarówno armii, jak i Korpusu Strażników Rewolucji zostały przygotowane tak, aby mogły walczyć nawet w razie zerwania łączności.

