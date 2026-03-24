Kard. Aveline: Debata publiczna pogrąża się w słownej przemocy

Wskazał na "rosnąca przemoc, w którą debata publiczna wydaje się nieodparcie pogrążać się rok po roku”. Najpierw widać "przemoc słowną, w parlamencie, na falach radiowych lub w telewizorach, a jeszcze częściej w mediach społecznościowych”. Za przemocą słowną idzie przemoc fizyczna, której przykładem jest śmierć Quentina Deranque`a sprzed kilku tygodni na marginesie propalestyńskiej konferencji politycznej w Lyonie [ten 23-letni aktywista prawicowy zmarł w wyniku pobicia przez grupę lewicowych aktywistów – KAI]. – Jest oczywiste, że nasze społeczeństwo bardzo potrzebuje uspokojenia. […] Ponieważ przemoc jest wszędzie i bez powodu wywraca łodzie wielu istnień ludzkich – zaznaczył hierarcha.

Biskup: Potrzeba prawdziwej dyskusji

Zdaniem arcybiskupa Marsylii, wobec tej logiki nieustannej konfrontacji trzeba "stworzyć warunki dla prawdziwej dyskusji”. Jest to "bez wątpienia jedno z ważnych wyzwań na nadchodzące miesiące w perspektywie wyborów” do Senatu we wrześniu br. prezydenckich w 2027 roku.

Zaproponował też, by – tak jak uczniowie w czasie burzy ma jeziorze – zwrócić się do Chrystusa, gdyż "to On i tylko On jest naszym pokojem i pomoże Ci przezwyciężyć kipiącą w Tobie przemoc”.

Odwołał się również do świadectwa zamordowanych 30 lat temu trapistów z Tibhirine i wszystkich 19 błogosławionych męczenników z Algierii, których charakteryzowała "wielka miłość do Eucharystii”. – Żyli nie Chrystusem teoretycznym, ale Chrystusem, który daje siebie w swoim eucharystycznym Ciele – wskazał kard. Aveline. Dzięki temu ich postawą było "ofiarowanie swojej obecności”, "zabieganie o przyjaźń i bycie jej wiernym, bez względu na wszystko”, trwanie przy mieszkańcach Algierii w stałości i zaufaniu.

Obrady episkopatu Francji skupią się wokół walki z wykorzystywaniem w Kościele, edukacji, napięć liturgicznych, jak również konfliktów międzynarodowych.

