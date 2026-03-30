Kara śmierci tylko dla Palestyńczyków. Kneset przyjął ustawę

Stanowi ona, że kara śmierci będzie wymierzana terrorystom, którzy zabili jedną lub więcej osób "z zamiarem zaprzeczenia istnieniu Państwa Izrael". Sformułowanie przepisów w ten sposób oznacza de facto, że zapisy będą dotyczyć wyłącznie Palestyńczyków. Mają objąć uznanych za winnych umyślnego przeprowadzenia śmiertelnych ataków zakwalifikowanych przez sąd wojskowy za akty terroryzmu.

Koniec prawa do obrony. Izrael uderza w Palestyńczyków

Zgodnie z przepisami, osoby skazane na śmierć będą przetrzymywane w oddzielnym ośrodku, bez możliwości odwiedzin poza upoważnionym personelem, a konsultacje prawne będą prowadzone wyłącznie za pośrednictwem łącza wideo. Egzekucje będą wykonywane w ciągu 90 dni od wydania wyroku.

W przeszłości Izrael rzadko używał kary śmierci, stosując ją jedynie w wyjątkowych przypadkach. Ostatnią osobą, straconą w 1962 roku, był nazistowski zbrodniarz wojenny Adolf Eichmann. Minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gvir, jeden z najzagorzalszych zwolenników ustawy, wielokrotnie nosił przypinkę w kształcie pętli, symbolizującą egzekucje w ramach tej propozycji. Opisał powieszenie jako "jedną z opcji" obok krzesła elektrycznego lub "eutanazji". Polityk twierdzi, że zgłaszają się lekarze chętni do współpracy z państwem w tym zakresie. Premier Izraela Benjamin Netanjahu poparł ustawę.

Komisja bezpieczeństwa wprowadziła kilka poprawek. Izraelski nadawca publiczny KAN poinformował, że egzekucje będą wykonywane przez powieszenie.

Ustawa umożliwi sądom orzekanie kary śmierci bez wniosku prokuratorów i bez konieczności jednomyślności, a zamiast tego pozwoli na decyzję zwykłą większością głosów. Sądy wojskowe na okupowanym Zachodnim Brzegu również będą uprawnione do orzekania wyroków śmierci, a minister obrony będzie mógł przedstawić swoją opinię.

Palestyńczykom zamyka się drogę do apelacji lub ułaskawienia. Jednocześnie więźniom sądzonym w Izraelu kara śmierci może zostać zamieniona na dożywocie. Wprowadzenie kary śmierci zainicjowała partia Otzma Yehudit, kierowana przez Ben-Gvira.

Krytycy izraelskiej ustawy ostrzegają, że będzie ona oznaczać wyraźne pogłębienie i tak surowej już izraelskiej polityki karnej. Pojawiają się argumenty, że przepisy mogą naruszać prawo międzynarodowe i narażać izraelski personel na aresztowania za granicą.

Oburzenie społeczności międzynarodowej i obrońców praw człowieka

Po uchwaleniu ustawa formalnie wchodzi w życie, ale nadal może zostać poddana weryfikacji – i potencjalnie uchylona – przez Sąd Najwyższy Izraela. Po głosowaniu najważniejsza izraelska organizacja praw człowieka ogłosiła, że złożyła petycję do Sądu Najwyższego. "Stowarzyszenie Praw Obywatelskich złożyło petycję do Sądu Najwyższego, domagając się uchylenia ustawy o karze śmierci dla terrorystów, uchwalonej przez Kneset" – poinformowało.

W zeszłym miesiącu eksperci ONZ wezwali Izrael do wycofania się z przepisów, ostrzegając, że naruszają one prawo do życia i dyskryminują Palestyńczyków na terytoriach okupowanych. Stwierdzono też, że ustawa pozbawia sądy swobody decyzyjnej, uniemożliwiając im ocenę indywidualnych okoliczności lub wydawanie proporcjonalnych kar.

Służba dyplomatyczna UE również potępiła propozycję, twierdząc, że kara śmierci narusza prawo do życia i grozi naruszeniem bezwzględnego zakazu tortur. W lutym Amnesty International wezwała izraelskich prawodawców do odrzucenia rozwiązań. Z kolei w niedzielę Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy wyraziły "głębokie zaniepokojenie" przepisami. Według tych państw, wprowadzenie kary śmierć "podważa obowiązania Izraela w zakresie przestrzegania zasad demokratycznych".

