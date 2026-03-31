Trump ostro do sojuszników. "Kupujcie od nas albo weźcie sobie z cieśniny Ormuz"

Prezydent USA Donald Trump zamieścił wpis na platformie Truth Social.

Trump ostro do sojuszników. Poszło o ropę i cieśninę Ormuz

„Dla wszystkich krajów, które nie mogą dostać paliwa lotniczego z powodu cieśniny Ormuz – takich, jak Wielka Brytania, która odmówiła udziału w dekapitacji Iranu – mam sugestię” – napisał.

Donald Trump stwierdził, że „po pierwsze, kupujcie (paliwo) od USA – mamy go mnóstwo”. „Po drugie, zbierzcie się na odwagę, udajcie się do cieśniny i po prostu je sobie WEŹCIE” – dodał.

Amerykański przywódca ocenił, że „będziecie musieli nauczyć się walczyć o siebie, USA nie będą już wam pomagać, tak jak wy nie byliście tam dla nas”.

„Iran został w zasadzie zdziesiątkowany. Najtrudniejsze już za nami. Idźcie po swoją ropę!” – ocenił Donalda Trump.

Następnie zamieścił drugi wpis.

„Francja nie zezwoliła samolotom lecącym do Izraela, załadowanym sprzętem wojskowym, na przelot nad swoim terytorium. Francja była BARDZO NIEPOMOCNA w kwestii »Rzeźnika z Iranu«, którego udało się wyeliminować! Stany Zjednoczone tego NIE ZAPOMNĄ!!! Prezydent DJT” – napisał.

Ceny ropy poszybowały po ataku USA i Izraela na Iran

Ceny ropy naftowej na świecie poszybowały w górę w kolejnych dniach po 28 lutego, czyli po rozpoczęciu ataku USA i Izraela na Iran. Była to reakcja rynków na blokadę Cieśniny Ormuz, strategiczną dla transportu morskiego surowców energetycznych z tego regionu, a także na ataki na infrastrukturę wydobywczą i rafineryjną na Bliskim Wschodzie.

Obecnie baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 103,35 USD – wyżej o 0,46 proc. Brent na ICE na V jest wyceniana po 107,84 USD za baryłkę – wyżej o 0,43 USD.

