Tyle kierowcy zaoszczędzą na jednym tankowaniu. Tusk podał wyliczenia

Od wtorku obowiązuje ustawa o zapasach ropy naftowej, która jest częścią rządowego pakietu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Wprowadzony został mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT, podmioty dokonujące sprzedaży paliwa są zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł a oleju napędowego – 7,60 zł

Ceny paliwa w dół. Tusk podał, ile kierowcy zaoszczędzą

Premier Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów, podziękował ministrom „za wysiłek, jaki włożyliście w budowę tego mechanizmu”. – Zadziałał – ocenił.

Szef rządu podkreślił, że „dzisiaj kierowcy – jeśli średnio bak to jest 50 litrów – zaoszczędza około 60 zł na jednym tankowaniu, w porównaniu do cen sprzed wprowadzenia pakietu CPN”.

– Działamy w warunkach toczących się wojen, w tym wojny na Bliskim Wschodzie, która ma decydujący wpływ na ceny paliwa na świecie. Skoro działamy w warunkach wojennych to musimy przyjąć także pewne zasady, które są nadzwyczajne – mówił.

Donald Tusk powiedział, że „Ceny Paliwa Niżej to jest regulacja nadzwyczajna, która ma na celu ochronę obywateli przed nieuzasadnionymi wzrostami cen”.

– Wszędzie na świecie, także w Polsce wiele razy obserwowaliśmy próbę wykorzystania tej sytuacji ze stratą dla obywateli – dodał.

Podkreślił, że „działamy naprawdę z pełną odpowiedzialnością, to oznacza, że każdego dnia ceny paliwa w Polsce będą uzależnione od sytuacji na rynkach światowych”. – Ale będą na czas obowiązywania pakietu „Ceny Paliwa Niżej” najniższe z możliwych – zaznaczył Donald Tusk.

