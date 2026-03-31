W nowym sondażu Polaków zapytano o gospodarkę. Złe wieści dla rządu

W nowym sondażu Ogólnopolska Gruba Badawcza (OGB) zadała Polakom pytanie: „Czy sprawy gospodarcze w Polsce idą Pana(i) zdaniem w dobrym kierunku?”.

Polaków w sondażu zapytano o sprawy gospodarcze. Złe wieści dla rządu

22,90 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 27,36 respondentów. Oznacza to, że łącznie 50,26 proc. Polaków uważa, że sprawy gospodarcze nie idą w dobrym kierunku.

Odpowiedzi „ani tak, ani nie” udzieliło 15,22 proc. ankietowanych.

28,00 proc. Polaków twierdzi, że sprawy gospodarcze idą w raczej dobrym kierunku. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 6,52 proc. ankietowanych.

Inflacja w marcu w górę

We wtorek GUS poinformował, że według wstępnego odczytu ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 roku wzrosły rok do roku o 3,0 proc., a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 1,0 proc.

Ze wstępnych danych GUS wynika, że w marcu najmocniej podrożały paliwa – o 15,4 proc. w porównaniu do lutego i 8,5 proc. do marca 2025 roku. Energia elektryczna, gaz i inne paliwa w rok podrożały o 3,9 proc. a żywność o 2 proc.

Zdaniem ekonomistów uruchomiona we wtorek obniżka podatku VAT na paliwa spowoduje powrót inflacji do 2,6-2,8 proc. „Nie wyznacza to jednak prostej drogi do kontynuacji obniżek stóp procentowych. Wiadomo, często prowizorki mogą trwać wiecznie, ale zakończenie CPN podniesie inflację. A wiemy jak RPP reaguje na takie wiszące strzelby” – twierdzą ekonomiści mBanku.

Pakiet „CPN” wprowadza mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Ponadto przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT, podmioty dokonujące sprzedaży paliwa są zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.

Sondaż OGB został przeprowadzony w dniach 11–16 marca 2026 roku. CATI (N=1000)

