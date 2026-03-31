Szef MSZ Węgier przekazywał Rosji tajne informacje? Jest reakcja KE

O wezwaniu szefa węgierskiej dyplomacji na "dywanik" poinformowała Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper.

Szef MSZ Węgier wezwany przez Kallas

– Wysoka przedstawicielka rozmawiała na początku tego tygodnia z ministrem spraw zagranicznych, przypominając o wadze poufności rozmów za zamkniętymi drzwiami, ale jednocześnie podkreślając, że wewnętrzne obrady nie mogą być ujawniane stronom trzecim – powiedziała.

W ostatnim czasie "The Washington Post" poinformował, że rząd premiera Viktora Orbana utrzymywał bliskie kontakty z Moskwą przez cały czas trwania wojny na Ukrainie.

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto miał wykorzystywać przerwy podczas spotkań z innymi państwami członkowskimi, aby przekazywać na bieżąco informacje rosyjskiemu odpowiednikowi, Siergiejowi Ławrowowi. Węgierski minister początkowo zaprzeczył tym doniesieniom.

Szijjarto potwierdza. "Na tym polega dyplomacja"

Niedługo później przyznał jednak, że takie sytuacje rzeczywiście miały miejsce. Argumentował, że decyzje Unii Europejskiej w sprawie energii, przemysłu motoryzacyjnego i bezpieczeństwa mają bezpośredni wpływ na stosunki Węgier z partnerami, którzy nie są członkami Wspólnoty.

– Tak, te kwestie muszą być omawiane z naszymi partnerami spoza UE. Rozmawiam nie tylko z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, ale także z naszym amerykańskim, tureckim, izraelskim, serbskim i innymi, przed i po posiedzeniach Rady Unii Europejskiej. (...) To, co mówię, może zabrzmieć szorstko, ale dyplomacja polega na rozmowach z przywódcami innych krajów – stwierdził węgierski minister.

W poniedziałek grupa dziennikarzy śledczych ujawniła, że w trakcie swoich rozmów telefonicznych z władzami w Moskwie Szijjarto uzgadniał takie kwestie jak starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE wskazanych obywateli Rosji czy formy sprzeciwu wobec sankcji, nakładanych na Rosję przez UE.

Szef MSZ Węgier potwierdza doniesienia, które wcześniej nazwał "fake newsem"

Bruksela wyklucza Węgry z rozmów. "Ogranicza przepływ poufnych materiałów"

"Na prośbę Brukseli". Ziobro o ataku Tuska na Orbana