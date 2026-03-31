Złe wieści dla Trumpa. Tak Amerykanie oceniają jego prezydenturę

Nowy sondaż pracowni YouGov dla „The Economist” pokazuje wyraźną przewagę ocen negatywnych nad pozytywnymi, jeśli chodzi o pracę prezydenta Donalda Trumpa. Sondaż został przeprowadzony w dniach 27-30 marca 2026 roku wśród dorosłych obywateli USA.

58 proc. ankietowanych zadeklarowało dezaprobatę dla sposobu sprawowania urzędu przez Donalda Trumpa.

35 proc. ocenia pozytywnie działania amerykańskiego przywódcy.

7 proc. Amerykanów nie ma w tej sprawie zdania.

Jak oceniają Trumpa wyborcy Demokratów, a jak Republikanów?

Jeśli chodzi o wyborców Partii Demokratycznej, to aż 94 proc. badanych jest niezadowolonych z prezydentury Donalda Trumpa.

Z kolei wśród elektoratu Republikanów 81 proc. aprobuje działania Donalda Trumpa. 14 proc. jest krytycznych wobec prezydenta USA.

Najbardziej podzieloną grupą pozostają wyborcy niezależni. 65 proc. ocenia prezydenta USA negatywnie, 22 proc. pozytywnie, a 13 proc. nie ma zdania wobec prezydentury Donalda Trumpa.

Tak wyborcy w różnych grupach wiekowych oceniają Trumpa

Różnice, jeśli chodzi o ocenę działań prezydenta USA, widoczne są także w podziale demograficznym. Najbardziej krytyczni są najmłodsi wyborcy – w grupie 18-29 lat dezaprobatę wobec Donalda Trumpa deklaruje 64 proc. 24 proc. go popiera.

Wśród osób w wieku 30-44 lat negatywne oceny sięgają 59 proc., przy 33 proc. zadowolenia. W grupie 45-64 lata działania Donalda Trumpa negatywnie ocenia 54 proc., zaś 41 proc. – pozytywnie. Wśród najstarszych respondentów (powyżej 65 roku życia) dezaprobatę wyraża 57 proc., a poparcie 40 proc.

Z kolei wśród mężczyzn 52 proc. ocenia działania prezydenta USA negatywnie, a 40 proc. pozytywnie. Wśród kobiet odsetek dezaprobaty jest wyższy – wynosi 63 proc., przy 30 proc. poparcia.

