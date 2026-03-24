Polaków zapytano o działania Trumpa. Sondaż nie pozostawia złudzeń

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polaków zapytano o konflikt na Bliskim Wschodzie.

„Od blisko trzech tygodni trwa operacja wojskowa USA i Izraela przeciwko Iranowi. Czy Pana/Pani zdaniem działania Donalda Trumpa to sukces, czy porażka?” – brzmiało pytanie zadane ankietowanym.

Polaków zapytano o działania Trumpa w kontekście Iranu

Łącznie aż 72,8 proc. ogółu badanych uważa amerykańskie zaangażowanie za porażkę, w tym jako „zdecydowaną porażkę", wskazało aż 45,1 proc. respondentów, zaś 27,7 proc. badanych wybrało opcję „raczej porażka”.

Działania Donalda Trumpa jako sukces odbiera 10,8 proc. ankietowanych, w tym jako „zdecydowanie sukces” – 0,4 proc. ankietowanych, a „raczej sukces” – 10,4 proc. badanych.

16,4 proc. respondentów nie ma w tej sprawie jednoznacznie wyrobionego zdania – wybrała wariant odpowiedzi „nie wiem” / „trudno powiedzieć”.

Jak działania prezydenta USA oceniają wyborcy rządu, a jak opozycji?

Najwięcej krytyków działań Donalda Trumpa w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie jest wśród elektoratu koalicji rządowej – KO, Lewicy, PSL i Polski 2050. W tej grupie panuje niemal absolutna zgodność: aż 94 proc. ankietowanych (68 proc. „zdecydowanie porażka” i 26 proc. „raczej porażka”) uważa działania przywódcy USA za fiasko. 4 proc. wyborców koalicji rządowej dostrzega w nich jakikolwiek sukces.

Jeśli chodzi o wyborców opozycji (PiS, Konfederacji oraz Razem), łącznie 19 proc. wyborców tych partii uważa, że prezydent USA odnosi sukces. Większość tej grupy – 58 proc. – wciąż traktuje operację jako porażkę (30 proc. odpowiedzi „zdecydowanie nie”). 23 proc. osób będących wyborcami opozycji, nie ma zdania w tej sprawie.

Jednak jeśli chodzi o elektorat tylko Konfederacji, to 76 proc. wyborców uznaje działania Donalda Trumpa za porażkę (44 proc. twierdzi tak w sposób „zdecydowany”). Sukces widzi w działaniach Donalda Trumpa 23 proc. (z czego 1 proc. „zdecydowanie”).

Wśród „pozostałych wyborców” to łącznie 73 proc. odpowiedzi negatywnych przy 24 proc. niezdecydowanych. Sukces w ruchach prezydenta USA dostrzega 3 proc. osób.

Sondaż przeprowadzono w dniach 20-22 marca 2026 roku. Metoda CATI&CAWI, n=1000.

Czytaj też:

Koniec wojny na Bliskim Wschodzie? Trump ma być zdeterminowanyCzytaj też:

"Sprzeczne z prawem". Prezydent Niemiec uderza w Izrael i USA