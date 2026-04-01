Vance o przejściu na katolicyzm. Polityk ujawnia plan

"Pracowałem nad tą książką od dawna i jestem zaszczycony, że w końcu mogę podzielić się z wami wszystkimi moją pełną historią" – napisał Vance w poście na platformie X. "'Communion' opowiada o mojej osobistej drodze i o tym, jak odnalazłem drogę powrotną do wiary" – czytamy.

Kolejny bestseller Vance'a?

Książka zostanie wydana przez HarperCollins Publishers, które opublikowało również bestseller Vance’a z 2016 roku "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis" ("Elegia dla bidoków"). W Polsce książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Marginesy (przyp. KAI). Od czasu premiery książka ta sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie.

"Historia tego, jak odzyskałem wiarę, oczywiście mogła się wydarzyć tylko dlatego, że wcześniej ją utraciłem" – napisał Vance w nocie prasowej HarperCollins. "Interesujące pytanie, które unosi się nad tą książką i nad moim umysłem, brzmi: dlaczego w ogóle zboczyłem z drogi? Dlaczego chrześcijańska wiara mojego dzieciństwa nie zapuściła właściwych korzeni?" – czytamy.

"Cieszę się, że odnalazłem drogę z powrotem do Kościoła. Wiele się po drodze nauczyłem. Ale jeśli wierzysz tak jak ja, wiesz, że zostałem obdarzony łaską Boga" – dodał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

"Książka przemówi do wielu ludzi poszukujących wiary"

Książka opisuje konwersję Vanc'a na wiarę katolicką oraz to, co znaczy być chrześcijaninem na różnych etapach życia – jako dziecko, młody człowiek, mąż, ojciec i lider. "Podsumowując tę książkę: jestem chrześcijaninem i stałem się chrześcijaninem, ponieważ wierzę, że nauczanie Jezusa Chrystusa jest prawdziwe" – powiedział Vance, cytowany przez katolicki portal NCR. "Ale nie zawsze tak uważałem i, dzieląc się moją drogą, być może pomogę innym, katolikom, protestantom czy innym, którzy szukają pojednania z Bogiem" – dodał.

Jonathan Burnham, prezes i wydawca Harper Group, powiedział, że książka "przemówi do wielu ludzi poszukujących wiary, więzi i sensu w swoim życiu. Głęboko poruszająca historia Vance'a o zwątpieniu i odzyskanej wierze wykracza daleko poza politykę, oferując przejmującą refleksję nad pytaniami, które definiują obecny moment w życiu publicznym Ameryki".

