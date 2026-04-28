"To dopiero początek nowego rozdziału". Do Rzeczy S.A. zadebiutowało na NewConnect

Zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do obrotu w alternatywnym systemie trafiły akcje zwykłe na okaziciela serii A, A2, A3, B, D i E. Wśród nich znalazły się także akcje nowej emisji: 34 094 sztuki serii D oraz 19 771 sztuk serii E.

Paweł Lisicki: Zrobiliśmy to!

Uroczystość odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele spółki, inwestorzy oraz reprezentanci GPW. Jak podkreślił wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sławomir Panasiuk, był to trzeci debiut na rynku NewConnect w 2026 roku i 356. debiut od początku funkcjonowania tego rynku. – Bardzo się cieszę, że spółka wybrała rynek NewConnect do wprowadzenia instrumentów finansowych. To rynek skierowany do spółek, które szybko się rozwijają i szukają nowych możliwości. Życzę spółce sukcesu i dalszego rozwoju – mówił podczas uroczystości.

Głos podczas debiutu zabrał Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy": – Zrobiliśmy to. Dziś, dzięki wsparciu i zaufaniu naszych czytelników, którzy w dużej liczbie zostali inwestorami, możemy mówić, że "Do Rzeczy" jest spółką giełdową – powiedział. Lisicki podkreślił, że spółka chce zachować cechy, które od początku wyróżniały markę "Do Rzeczy". – Po 13 latach obecności na rynku chcemy zachować te zalety, które wyróżniają "Do Rzeczy": krytyczne myślenie, odwagę, zdolność patrzenia na sprawy z różnych stron i tworzenie miejsca prawdziwej debaty. Wierzymy, że to wszystko ma także wartość biznesową i że ta wartość będzie systematycznie rosła razem z naszymi inwestorami – mówił.

Michał Lisiecki: Wolność słowa ma wartość także giełdową

Podczas uroczystości głos zabrał również Michał Lisiecki, członek rady nadzorczej PMPG Polskie Media S.A. – Wolność słowa nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać i stale jej bronić, tworzyć poprzez prawdę – mówił Lisiecki. Jak podkreślił: – Do Rzeczy od początku było projektem zbudowanym nie tylko na biznesie, ale przede wszystkim na wartościach: wolności słowa, wolności opinii, szacunku do prawdy, odpowiedzialności za słowo i niezależności myślenia – powiedział. Lisiecki przypomniał także, że początki projektu sięgają 2013 roku i były oparte na zaufaniu między wydawcą a redakcją. – Najtrwalsze biznesy nie rodzą się wyłącznie z kapitału. Rodzą się z zaufania i dotrzymywania słowa. Biznes "Do Rzeczy" powstał od prostego gestu, od uścisku dłoni i wzajemnie danego słowa – mówił.

Lisiecki zwrócił również uwagę, że wejście na rynek publiczny ma dla spółki znaczenie praktyczne, ale także symboliczne. – Dzisiejszy debiut na rynku NewConnect jest dla nas ważnym kamieniem milowym. To moment symboliczny, ale także bardzo praktyczny, otwierający nowy etap rozwoju spółki i jej możliwości – powiedział. Jak dodał, obecność na giełdzie ma wzmacniać wiarygodność spółki. – Wierzę, że transparentność rynku publicznego jest siłą, a dziś także tarczą wiarygodności. Na giełdę nie przyszliśmy po chwilę uwagi. Przyszliśmy po lata odpowiedzialnego wzrostu – zaznaczył Lisiecki. – Dziękuję inwestorom, którzy uwierzyli, że wolność słowa ma wartość także giełdową. Patrzymy w przyszłość z energią, pokorą i ambicją. To dopiero początek nowego rozdziału, nowego wydania "Do Rzeczy" – dodał.

Inwestycje w dalszy rozwój

Do Rzeczy S.A. działa na rynku od 2013 roku. W dotychczasowych emisjach spółka pozyskała około 3 mln zł od ponad 520 inwestorów. Pozyskany kapitał ma zostać przeznaczony przede wszystkim na rozwój portalu DoRzeczy.pl oraz oferty cyfrowej, w tym subskrypcji premium i płatnych treści. Spółka planuje także inwestycje w nowe formaty wideo, podcasty i multimedia, a także rozwój dystrybucji w mediach społecznościowych i kanałach VOD.

Do Rzeczy S.A. jest wydawcą tygodnika "Do Rzeczy", miesięcznika "Historia Do Rzeczy" oraz portalu DoRzeczy.pl. Serwis osiąga miesięcznie ponad 4 mln użytkowników i generuje około 37 mln odsłon. Portal posiada także ponad 8,5 tys. subskrypcji cyfrowych. Do tej pory ukazało się ponad 620 numerów tygodnika oraz ponad 145 wydań miesięcznika.

Po debiucie akcje spółki są notowane na rynku NewConnect w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą DORZECZY i oznaczeniem DRZ. Podczas pierwszego dnia notowań kurs akcji wyniósł 52 zł.