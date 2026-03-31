"Mam na tym punkcie obsesję". Vance zaskakuje wyznaniem

W lutym tego roku prezydent USA Donald Trump zapowiedział odtajnienie rządowych dokumentów dotyczących życia pozaziemskiego i UFO. "Polecę ministrowi wojny i innym odpowiednim resortom i agencjom, by rozpoczęły proces identyfikowania i publikacji rządowych dokumentów na temat życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) i niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO)" – przekazał wtedy amerykański przywódca na platformie Truth Social.

Vance o tajnych aktach ws. UFO

O zapowiedź tę zapytany został w podcaście "Benny Show" J.D. Vance. Wiceprezydent USA poinformował tam, iż nie miał w ostatnim czasie wystarczająco dużo czas na zapoznanie się z aktami, które miały zostać odtajnione. Zapewnił jednak, że to zrobi, ponieważ "ma na tym punkcie obsesję".

Polityk podzielił się również z Benny'm Johnsonem własnymi przemyśleniami na temat istot pozaziemskich. – Nie sądzę, że to kosmici. Myślę, że to raczej demony – powiedział Vans. Zdaniem wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, w tym przypadku mamy do czynienia z istotami nadprzyrodzonymi, które "latają wokół i robią ludziom dziwne rzeczy". – Myślę, że istnieje tendencja do opisywania wszystkiego, co nieziemskie i nie z tego świata, mianem kosmitów – kontynuował.

Dalej polityk zwracał uwagę, że każda wielka religia świata, w tym chrześcijaństwo, w które on wierzę, uznawała istnienie zjawisk osobliwych i trudnych do wyjaśnienia. – Naturalnie, kiedy słyszę o zjawiskach nadprzyrodzonych, dochodzę do wniosku, że zgodnie z chrześcijańskim rozumieniem istnieje wiele dobra, ale obecne jest także zło. Myślę, że jedną z największych sztuczek diabła jest przekonanie ludzi, że on nigdy nie istniał – podsumował J.D. Vance.

Temat życia pozaziemskiego często pojawia się w amerykańskiej debacie publicznej. Na początku roku głośno było o wypowiedzi byłego prezydenta USA Baracka Obamy, po której Donald Trump oskarżył go o ujawnienie informacji niejawnych.

