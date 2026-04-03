NATO bez USA? Generał mówi wprost

Donald Trump w rozmowie z "The Telegraph" oświadczył, że rozważa wycofanie USA z NATO po tym, jak sojusznicy nie poparli działań militarnych Stanów Zjednoczonych.

Amerykański przywódca określił Sojusz Północnoatlantycki mianem "papierowego tygrysa".

Dodał, że od dawna wątpił w wiarygodność NATO.

– Tak, powiedziałbym, że nie ma potrzeby ponownego rozważenia tej decyzji – powiedział Donalda Trump gazecie, gdy zapytano go, czy rozważyłby ponowne członkostwo USA w sojuszu po konflikcie.

Francuski wojskowy: Musimy myśleć o Sojuszu bez Amerykanów

Coraz częściej eksperci zaczynają wątpić w gotowość Stanów Zjednoczonych do udzielania realnej pomocy wojskowej w razie zagrożenia.

– NATO pozostaje niezbędne, ale musimy być w stanie myśleć o Sojuszu bez Amerykanów – powiedział były szef Sił Zbrojnych Francji generał Francois Lecointre.

W świetle prawa, opuszczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego przez Stany Zjednoczone wymagałoby zgody dwóch trzecich amerykańskiego Senatu. Reuters wskazuje jednak, że prezydent USA – jako naczelny dowódca sił zbrojnych – może podejmować samodzielne decyzje co do tego, czy armia Stanów Zjednoczonych będzie wspierać zbrojnie sojuszników. Tym samym interesy NATO zostałyby poważnie zagrożone, nawet bez formalnego wycofania się Waszyngtonu ze struktur Sojuszu.

Już teraz pojawiają się opinie, że obecny kryzys w relacjach na linii NATO – USA oznacza koniec pewnej epoki.

– Myślę, że zamykamy rozdział 80 lat wspólnej pracy – powiedziała Julianne Smith, przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy NATO w okresie prezydentury Joe Bidena. Smith uważa, że choć obecna sytuacja nie oznacza definitywnego końca relacji transatlantyckich, to już teraz "stanowi początek czegoś, co będzie miało inny charakter".

Czytaj też:

