Trump ogłasza "całkowite zwycięstwo". "Zarobimy mnóstwo pieniędzy"

Do zawartego w nocy z wtorku na środę porozumienia z Iranem, zakładającego, dwutygodniowe zawieszenie broni, Donald Trump odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Trump: To wielki dzień dla pokoju na świecie

Według amerykańskiego przywódcy, to "wielki dzień dla pokoju na świecie". "Iran tego pragnie, mają już tego dość! Podobnie jak wszyscy inni! Stany Zjednoczone Ameryki pomogą w rozładowaniu natężenia ruchu w Cieśninie Ormuz. Będzie mnóstwo pozytywnych działań! Zarobimy ogromne pieniądze" – zapowiedział prezydent USA na platformie Truth Social.

W swoim wpisie Trump podkreślił, że dzięki zaplanowanym działaniom Iran będzie mógł rozpocząć proces odbudowy. Może to być dla Bliskiego Wschodu, stwierdził, złoty wiek.

"Będziemy zaopatrywać się we wszelkiego rodzaju zapasy i po prostu 'kręcić się w pobliżu', aby upewnić się, że wszystko idzie dobrze. Jestem przekonany, że tak będzie" – podsumował.

Wcześniej prezydent Trump w rozmowie z agencją AFP określił rozejm z Iranem jako "całkowite zwycięstwo". Jak tłumaczył, jest transakcja obejmująca 15 punktów, z których większość została już uzgodniona. – Zobaczymy, co się stanie – dodał.

Dwutygodniowy rozejm w wojnie z Iranem

Przypomnijmy, że o godzinie 2.00 w nocy z wtorku na środę upływał termin ultimatum, jakie amerykańska administracja postawiła władzom w Teheranie, domagając się m.in. natychmiastowego otwarcia blokowanej od końca lutego cieśniny Ormuz.

Na półtorej godziny przed upłynięciem tego terminu Donald Trump ogłosił, że zgodził się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Podkreślił, iż warunkiem jest tu zgoda Iranu na otwarcie wspominanej cieśniny. Amerykański przywódca wyjaśnił, że powodem takiej decyzji jest zrealizowanie, a nawet przekroczenie wyznaczonych przez Waszyngton celów militarnych oraz fakt, że jest już bardzo blisko definitywnego porozumienia dotyczącego długoterminowego pokoju z Iranem oraz pokoju na Bliskim Wschodzie.

Czytaj też:

Izrael "zaniepokojony" decyzją Trumpa. Nieoczywiste stanowiskoCzytaj też:

Odblokowanie Cieśniny Ormuz. Iran podał warunkiCzytaj też:

W Iranie interweniowały Chiny? Kulisy zawieszenia broni