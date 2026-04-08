Odblokowanie Cieśniny Ormuz. Iran podał warunki

Aragczi poinformował na platformie X (dawniej Twitter), że Teheran wstrzyma swoje "operacje obronne", jeśli USA i Izrael przestaną atakować Iran.

Zawieszenie broni będzie również warunkiem ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. Bezpieczna żegluga tym strategicznym szlakiem morskiem ma być prowadzona we współpracy z irańskim wojskiem i z uwzględnieniem "ograniczeń technicznych".

Prezydent USA Donald Trump opublikował oświadczenie szefa irańskiej dyplomacji na swoim profilu w serwisie Truth Social. Wcześniej amerykański przywódca poinformował, że Stany Zjednoczone i Iran zaakceptowały propozycję Pakistanu dotyczącą dwutygodniowego zawieszenia broni.

Według Trumpa, Teheran przedstawił 10-punktowy plan, który stanowi "praktyczną podstawę" do negocjacji. Jak dodał, spodziewa się, że porozumienie zostanie "sfinalizowane i doprowadzone do końca" w ciągu dwutygodniowego rozejmu.

Rokowania pokojowe mają ruszyć w piątek (10 kwietnia) w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Prezydent USA poinformował o swojej decyzji na kilkadziesiąt minut przed upływem ultimatum, które wcześniej kilka razy przekładał, najpierw grożąc atakami na irańskie elektrownie i mosty, a potem "zniszczeniem całej cywilizacji", co przez część analityków i komentatorów zostało zinterpretowane jako możliwość użycia broni jądrowej.

Iran ostrzegł, że w odpowiedzi uderzy w infrastrukturę energetyczną krajów arabskich, które uchodzą za sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie. Pojawiły się również doniesienia, że Teheran może zablokować Cieśninę Bab al-Mandab, łączącą Morze Arabskie z Morzem Czerwonym, przez którą prowadzi szlak żeglugowy z Azji do Europy.

