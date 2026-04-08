HIMARS-y, ropa i reaktory SMR. Węgry zacieśniają współpracę z USA

Węgry ogłosiły plany zakupu amerykańskich systemów HIMARS o wartości 700 milionów dolarów. Jak poinformował Biały Dom, węgierska firma energetyczna MOL Group zakupiła ropę naftową o wartości 500 milionów dolarów od firm amerykańskich.

Waszyngton przekazał, że "Węgry torują sobie drogę do realizacji zakupu i budowy 10 amerykańskich reaktorów SMR" (mały reaktor modułowy – przy. red.)

Informacje te ukazały się tuż po wizycie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na Węgrzech. Polityk przybył we wtorek do Budapesztu, gdzie udzielił poparcia ubiegającemu się o reelekcję premierowi Viktorowi Orbanowi. We wtorek Vance wziął udział we wspólnej z premierem Węgier konferencji prasowej. Wygłosił też przemówienie na wiecu zwolenników Fideszu. – Przyjaciele, idźcie w niedzielę na wybory i stańcie u boku Orbana, tak jak on stoi u waszego – przekazał polityk. Wcześniej tego dnia oskarżył "brukselskich biurokratów" o ingerencję w wybory. Węgrzy wybiorą w niedzielę 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w okręgach jednomandatowych, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

Vance: Takie pytanie powinien zadać sobie naród węgierski

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych mówił na konferencji prasowej o dobrych relacjach Węgier ze Stanami Zjednoczonymi i podkreślał, że Węgrzy mają prawo do suwerenności i wybrania rządu, który nie podoba się elitom Unii Europejskiej. – Prezydent Trump wspiera premiera Orbana, bo wspólnie mogą zrobić niesamowite rzeczy i dziś jestem tu, byśmy celebrowali tę współpracę. Wspieramy jak tylko się da pana premiera przed wyborami, które będą miały miejsce za niecały tydzień – oświadczył J.D. Vance na konferencji prasowej z Viktorem Orbanem.

Wiceprezydent USA zaznaczył, że nie oczekuje, że Węgrzy będą sugerować się jego opinią w trakcie głosowania 12 kwietnia, jednak nie krył swojej oceny, że obecny szef rządu "zrobił wszystko, co w jego mocy, by zadbać o swój naród". – Viktor Orban jest najważniejszym i najbardziej wyróżniającym się liderem na arenie europejskiej – powiedział, dodając, że premier Węgier "walczy o bezpieczeństwo energetyczne".