"To głupi ludzie". Trump nie wytrzymał i zaatakował znanych dziennikarzy

„Wiem, dlaczego Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones walczą ze mną od lat, (…) bo łączy ich jedno: niskie IQ” – stwierdził amerykański przywódca.

Trump atakuje dziennikarzy. "To głupi ludzie"

Donald Trump dodał, że to „wariaci”, „mąciwody” i „przegrywy”. „To głupi ludzie, oni to wiedzą, ich rodziny to wiedzą i wszyscy inni też to wiedzą” – napisał.

Krytykując popularną influencerkę Candace Owens, Donald Trump stwierdził, że wbrew temu, co twierdzi, żona prezydenta Francji Brigitte Macron nie jest mężczyzną i wyraził nadzieję, że Macronowie, którzy złożyli pozew przeciwko niej w amerykańskim sądzie, wygrają dużą sumę pieniędzy.

„Właściwie, dla mnie pierwsza dama Francji jest o wiele piękniejszą kobietą niż Candace” – napisał.

Wszyscy wymienieni przed Donalda Trumpa publicyści, to do niedawna jego zwolennicy. Skrytykowali oni jednak ostro wojnę przeciwko Iranowi.

Tucker Carlson skrytykował Donalda Trumpa za atak na Iran

Tucker Carlson w rozmowie z ABC News nie krył rozczarowania działaniami amerykańskich władz w kontekście ataku USA i Izraela na Iran. – To zmieni wszystko w sposób dogłębny – ocenił.

W jego ocenie Izrael chce zaszkodzić Iranowi, Katarowi, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnowi, Omanowi i Kuwejtowi. – I udało mu się – dodał.

Dziennikarz wskazał, że Izrael celowo dążył do kryzysu w Zatoce Perskiej, a także stwierdził, że władze Kataru i Arabii Saudyjskiej aresztowały agentów Mossadu planujących zamachy bombowe.

„The New York Times” opisywał niedawno, że Tucker Carlson trzykrotnie spotykał się z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym, aby odwieść go od ataku na Iran.

Carlson bezlitosny dla Trumpa. "To jest absolutnie obrzydliwe"Czytaj też:

"Powinien natychmiast przestać!". Trumpowi nie spodobała się decyzja Iranu