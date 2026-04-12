Pożegnanie z WNP

Prezydent Mołdawii Maia Sandu oficjalnie poparła w ubiegłym tygodniu decyzję parlamentu w Kiszyniowie, który po kilku latach prawnych starań wypowiedział w końcu umowę o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, protokół do niej oraz statut WNP.

Formalnie decyzja o opuszczeniu Wspólnoty Niepodległych Państw przez Mołdawię wejdzie w życie 12 miesięcy po przekazaniu stosownych dokumentów do Komitetu Wykonawczego WNP.