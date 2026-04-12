Wybory na Węgrzech. Frekwencja może być rekordowa

W niedzielę Węgrzy wybierają nowy parlament. Według większości sondaży, największe szanse na zwycięstwo ma opozycyjna Tisza.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 6.00 rano. Głosowanie potrwa do godziny 19.00. Pierwsze wstępne wyniki głosowania poznamy o godzinie 20.00. Wszystko wskazuje na to, że frekwencja w wyborach będzie rekordowa. Według NVI o godzinie 11.00 wynosiła ona już 37,98 proc. Cztery lata temu o tej samej porze wynosiła ona 25,77 proc., a w 2018 roku – 29,93 proc.

Największą frekwencję odnotowano w komitacie Békés (40,69 proc.) w południowo-wschodniej części kraju. Z kolei najniższą – w północno-wschodnich komitatach – Borsod-Abaúj-Zemplén (33,69 proc.) oraz Szabolcs-Szatmár-Bereg (33,1 proc.)

Orban i Magyar już zagłosowali

Vikotr Orban i Peter Magyar już oddali swoje głosy. Premier kraju zapewnił, że w przypadku przegranej uszanuje werdykt społeczeństwa i pogratuluje rywalowi. Z kolei lider Tiszy stwierdził, że "nikt na poważnie nie może sądzić, że Tisza nie wygra wyborów".

Walka między głównymi rywalami do zwycięstwa trwała do ostatnich godzin przed ogłoszeniem ciszy wyborczej. W piątek w Budapeszcie zorganizowano wielki wiec antyrządowy, który zgromadził zwolenników partii Petera Magyara. Z kolei sobota była dniem manifestacji sympatyków premiera Viktora Orbana.

Na Węgrzech przebywa misja obserwatorów. Jednym z nich jest Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.

– To niezwykle ważne, co się dzieje, bo będzie miało wpływ nie tylko na same Węgry, ale na całą Europę Środkową, UE, a nawet może świat, sądząc po tym, jak bardzo angażują się prezydent USA Donald Trump i wiceprezydent J. D. Vance, patrząc na wsparcie strony konserwatywnej – zauważa szef Ordo Iuris.

Czytaj też:

Pełczyńska-Nałęcz wspiera Magyara. "Go Hungary go!"Czytaj też:

Miller o Orbanie: Zręczny polityk, ale bez skrupułów i bardzo cyniczny