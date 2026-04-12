Wybory parlamentarne na Węgrzech. Są wstępne wyniki

W niedzielę Węgrzy wybierali nowy parlament. Lokale wyborcze były czynne od godz. 6:00 do godz. 19:00. Po ich zamknięciu ruszyło liczenie głosów. Węgierska komisja wyborcza opublikowała pierwsze cząstkowe wyniki wyborów, po przeliczeniu 30 proc. głosów.

Wynika z nich, że w 199-osobowym parlamencie najwięcej mandatów będzie miała partia Tisza (132). Na drugim miejscu znalazł się Fidesz/KDNP (59 mandatów). Z kolei formacja Mi Hazank może liczyć na osiem mandatów. Dane pochodzą prawdopodobnie z mniejszych komisji wiejskich. Wskazania będą się zmieniać jeszcze wielokrotnie. Dopiero około północy powinniśmy poznać wyniki z większości okręgów wyborczych, co pozwoli na bardziej precyzyjne określenie zwycięzcy.

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych na Węgrzech było 7 527 742 wyborców. Do tegorocznych wyborów zarejestrowała się najwyższa w historii liczba osób chcących głosować w zagranicznych przedstawicielstwach – ponad 90 tys. Również liczba wyborców głosujących korespondencyjnie była najwyższa – blisko 224 tys.

O godz. 18:30 frekwencja wyborcza była na poziomie 77,8 proc. – poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze (NVI). W wyborach parlamentarnych w 2022 r. końcowa frekwencja wyniosła 69,59 proc.

Węgrzy wybierają 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 – z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Każdy wyborca miał prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddawali jeden głos – wyłącznie na listę ogólnokrajową

W tegorocznych wyborach swoich kandydatów na listach krajowych wystawiło pięć ugrupowań politycznych: koalicja Fidesz-KDNP premiera Viktora Orbana, Tisza Petera Magyara, prawicowe Mi Hazank, prounijna Koalicja Demokratyczna oraz antysystemowa Węgierska Partia Psa o Dwóch Ogonach.

Czytaj też:

