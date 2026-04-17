Zachód Europy. Afgańczyk aresztowany za gwałty na kozach i owcach

19-letni obywatel Afganistanu został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w związku z serią brutalnych ataków seksualnych na kozy i owce w miejscowości Pennes-Mirabeau położonej nieopodal Marsylii.

Zatrzymania funkcjonariusze dokonali w nocy z 9 na 10 kwietnia. Na miejsce wezwali ich lokalni właściciele zwierząt, którzy od stycznia 2026 roku odkrywali ranne zwierzęta. Incydenty odnotowano także w lutym i w marcu. Jak przekazała francuska gazeta "La Provence" zwierzęta miały wiązane nogi i nosiły wyraźne ślady gwałtu.

Francja. Afgańczyk podejrzany o gwałty na kozach i owcach

Po kilku zdarzeniach właściciele zainstalowali na swoich posesjach kamery z czujnikami ruchu, aby zidentyfikować sprawcę. Nagrania wykazały, że sprawcą jest młody mężczyzna odwiedzający ich zwierzęta gospodarskie nocami. Materiały przekazano policji, która zidentyfikowała mężczyznę.

W sobotę 11 kwietnia sąd zdecydował o umieszczeniu osobnika w areszcie tymczasowym. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 45 000 euro za akty okrucieństwa wobec zwierząt domowych.

Sprawa przykuła również uwagę Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt (SPA), które zapowiedziało wszczęcie postępowania cywilnego w tej sprawie. "[Zamierzamy – red.] pozwać tego barbarzyńcę do sądu" – oświadczył jeden z przedstawicieli organizacji. "Dziękujemy policji krajowej za niezbędną interwencję".

Czytaj też:

Po radykalnej decyzji Madrytu francuska prawica ponawia ważny postulatCzytaj też:

Gwiazda: To będzie laboratorium podboju etniczno-ideologicznego francuskiego terytorium