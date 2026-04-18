10 lat po referendum w sprawie brexitu. Brytyjczycy chcą powrotu do UE?

Z sondażu przeprowadzonego dla "The Guardian" wynika, że wśród brytyjskich wyborców rośnie poparcie dla ponownego przystąpienia do UE.

Ponad 80 proc. zwolenników Partii Pracy, Liberalnych Demokratów i Partii Zielonych opowiada się za tym rozwiązaniem.

61 proc. wszystkich wyborców popiera obecne podejście brytyjskiego rządu do stosunków z UE, w tym 19 proc. popiera je "zdecydowanie".

Ponad połowa Brytyjczyków chce wrócić do UE

Pełny powrót do UE poparło 53 proc. wszystkich wyborców,przy czym poparcie zadeklarowało 83 proc. wyborców Partii Pracy, 84 proc. głosujących na Liberalnych Demokratów i 82 proc. wyborców Partii Zielonych.

Z kolei elektora Partii Konserwatywnej i Partii Reform poparło odpowiednio 39 proc. i 18 proc.

– Uważamy, że rozwiązania pośrednie wiążą się z nieodłącznym ryzykiem – ocenił Tom Brufatto, dyrektor ds. polityki i badań w Best for Britain.

Jego zdaniem ponowne przystąpienie do unii celnej i jednolitego rynku stanowiłoby wyzwanie polityczne, ponieważ ponownie otworzyłoby dawne podziały.

– Wymaga to dogłębnej dyskusji na temat suwerenności, ponieważ (ponowne przystąpienie do unii celnej i jednolitego rynku) wiąże się z przekazaniem znacznej części naszych kompetencji regulacyjnych na zewnątrz, a żadna partia nie byłaby w stanie przekonać społeczeństwa do siebie w trakcie tych długotrwałych negocjacji – tłumaczył.

10 lat po referendum w sprawie brexitu

23 czerwca 2016 roku w Wielkiej Brytanii przeprowadzono referendum, które nie miało formy wiążącej dla brytyjskiego rządu. Głosowało w nim 72,2 proc. uprawnionych, spośród których 51,89 proc. opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku.

Czytaj też:

