Niezwykła akcja brytyjskiej policjantki. Zaczęła mówić po polsku i uratowała życie

Do zdarzenia doszło 9 lutego w centrum Nottingham, jednak informacja o interwencji została upubliczniona dopiero teraz przez lokalną policję.

Około godziny 20.30 funkcjonariusze zostali wezwani do 40-letniego mężczyzny, który trzymał nóż przy gardle i groził odebraniem sobie życia. Wśród interweniujących była Polka, posterunkowa Marta Bugajska, która w trakcie akcji zauważyła, że mężczyzna z nożem posługuje się językiem polskim. Po chwili wykorzystała tę okoliczność i zwróciła się do niego w jego ojczystym języku.

Dwie godziny po polsku uratowały życie

Rozmowa z mężczyzną trwała około dwóch godzin. W tym czasie funkcjonariuszka utrzymywała z nim stały kontakt, starając się uspokoić sytuację i zapobiec eskalacji. Jak relacjonował sierżant Rishi Thobhani: "Przez cały czas trwania zdarzenia mężczyzna był wzburzony, zrozpaczony i momentami nasilał swoje zachowanie, przyciskając nóż do gardła oraz stawiając kolejne żądania. Mimo ogromnej presji posterunkowa Bugajska wykazała się spokojnym, ale elastycznym stylem komunikacji (...). Utrzymywała kontakt w kluczowych momentach, zapobiegając wycofaniu się mężczyzny, zamknięciu w sobie lub spełnieniu jego gróźb".

Policja podkreśliła, że także po przybyciu specjalistycznych negocjatorów Bugajska nadal pełniła rolę tłumacza i pozostawała w kontakcie z mężczyzną. Ostatecznie dzięki jej pomocy 40-latek zrezygnował z zamiaru i odłożył nóż. Mężczyzna został następnie przewieziony do Queen’s Medical Centre na badania.

W oficjalnym komunikacie podkreślono znaczenie działań funkcjonariuszki. "Posterunkowa Bugajska wypełniła jedne z podstawowych obowiązków policjanta — ochronę życia, dbanie o bezpieczeństwo osób wrażliwych oraz działanie z profesjonalizmem i empatią w momentach największego zagrożenia" – przekazała policja.

