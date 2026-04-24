Wyciekła tajna notatka Pentagonu. Groźba kar dla państw NATO

Agencja Reutera dotarła do informacji o wewnętrznym e-mailu Pentagonu.

Anonimowy urzędnik przekazał agencji, że w dokumencie wyrażona została głęboka frustracja z powodu odmowy udostępnienia Stanom Zjednoczonym baz, przestrzeni powietrznej oraz praw dostępu przez część krajów NATO.

Takie zgody Biały Dom uważa za absolutną podstawę funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wyciekła wewnętrzna notatka Pentagonu

W ujawnionej notatce Pentagon proponuje wśród opcji m.in. zawieszenie "trudnych" państw w pełnieniu prestiżowych funkcji w NATO.

W wewnętrznym e-mailu zasugerowano m.in. zawieszenie członkostwa Hiszpanii, której rząd nie wyraził zgody na wykorzystanie baz w Rocie i Morón do przeprowadzania ataków na terytorium Iranu. Zdaniem amerykańskich urzędników taki krok miałby ograniczony wpływ militarny, ale wywołałby silny efekt symboliczny oraz zmniejszył poczucie, że Europejczykom "wszystko się należy".

W notatce znajduje się też redefinicja stanowiska USA wobec brytyjskich terytoriów zamorskich, w tym spornych Falklandów, które są administrowane przez Londyn, ale prawa do nich zgłasza Argentyna. Obecny prezydent tego kraju Javier Milei jest bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa.

Rzecznik Pentagonu, komentując doniesienia, stwierdził, że "jak powiedział prezydent Trump, pomimo wszystkiego, co Stany Zjednoczone zrobiły dla naszych sojuszników z NATO, oni nie byli przy nas".

– Departament Wojny zapewni, że prezydent będzie miał wiarygodne opcje, aby zagwarantować, że nasi sojusznicy nie będą już papierowymi tygrysami, a zamiast tego wypełnią swoją rolę – stwierdził.

Trump straszył wyjściem USA z NATO

1 kwietnia Donald Trump w rozmowie z "The Telegraph" oświadczył, że poważnie rozważa wycofanie USA z NATO po tym, jak sojusznicy nie poparli działań militarnych Stanów Zjednoczonych w Iranie.

Amerykański przywódca określił Sojusz Północnoatlantycki mianem "papierowego tygrysa".

Dodał, że od dawna wątpił w wiarygodność NATO.

– Tak, powiedziałbym, że nie ma potrzeby ponownego rozważenia tej decyzji – powiedział Donalda Trump gazecie, gdy zapytano go, czy rozważyłby ponowne członkostwo USA w sojuszu po konflikcie.

– NATO nigdy mnie nie przekonało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys. I Putin też o tym wie, nawiasem mówiąc – dodał amerykański przywódca.