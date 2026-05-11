Mafia za Odrą na usługach Kremla? MSW bije na alarm

Interpelację w tej sprawie złożyła partia Zielonych. "Współpraca rosyjskich służb z przedstawicielami przestępczości zorganizowanej ma miejsce zwłaszcza w przypadku działań zakłócających porządek, takich jak sabotaż czy zabójstwa" – odpowiedziało niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Stanowisko resortu ujawnił w wydaniu internetowym niemiecki magazyn "Der Spiegel".

Gangi zmuszane do współpracy z Moskwą

Niemieckie MSW wskazuje, że "rosyjsko-eurazjatycka przestępczość zorganizowana", do której zaliczane są gangi z krajów dawnego Związku Radzieckiego, nie może wymknąć się spod kontroli Kremla.

"W zamian za tolerowanie ich działalności przez rosyjskie organy państwowe jej struktury są zmuszone do współpracy z nimi w razie potrzeby" – czytamy. "Istnieją przesłanki wskazujące na takie powiązania również w Niemczech" – wskazuje "Der Spiegel".

Magazyn wskazuje, że niemieckie służby zauważyły "wiele podejrzanych przypadków potencjalnych aktów sabotażu na zlecenie rosyjskiego państwa". Takie działania mają pozwalać Moskwie oficjalnie zaprzeczać udziałowi w nielegalnych działaniach. Warto jednak zauważyć, że w większości przypadków nie da się ustalić, czy rzeczywiście za atakami stała Rosja.

"Agenci jednorazowi" w akcji

"MSW wskazuje też, że od przełomu lat 2023 i 2024 Rosja coraz częściej wykorzystuje do akcji sabotażowych tzw. agentów niskiego szczebla, czyli osoby zwerbowane za pośrednictwem internetu, bez profesjonalnego szkolenia wywiadowczego" – podaje Deutsche Welle. Takie osoby są nazywane "agentami jednorazowymi". Kreml bierze bowiem pod uwag możliwość, że zostaną zdemaskowani.

Poseł Zielonych Marcel Emmerich, który jest autorem interpelacji, zwrócił uwagę w rozmowie z magazynem "Der Spiegel", że powiązania między Moskwą a przestępczością zorganizowaną są "poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Niemiec". – Hybrydowa wojna Moskwy ma na celu destabilizację społeczeństw demokratycznych i podważenie zaufania do instytucji państwowych – powiedział Emmerich.

