Czarzasty: Pieniądze musimy kierować nie tylko na obronność

– W imieniu swojej formacji chcę powiedzieć twardo – trzeba pamiętać o tym, że są potrzebne środki na ochronę zdrowia w Polsce, że bezpieczeństwo Polski to nie są tylko czołgi, trzeba myśleć o bezpieczeństwie socjalnym i zdrowotnym – powiedział lider Lewicy w Radiu Zet. Włodzimierz Czarzasty wylicza: – Jeśli mamy w tej chwili 200 mld złotych z budżetu na zbrojenia, 184 mld z SAFE i mamy jakieś pomysły – rząd będzie miał pomysły ws. SAFE – to trzeba jasno i mocno powiedzieć – czas myśleć o lokacji środków finansowych w inne branże, niż zbrojenia.

Marszałek Sejmu zaapelował "o rozsądek w przemyśleniu i alokacji środków finansowych". Czarzasty podkreśla, że "służba zdrowia, sprawy socjalne są bardzo ważną sprawą" i dodaje: – Bezpieczeństwo Polek i Polaków w ich odczuciu to nie jest tylko zakup czołgów.

Czarzasty nie słyszał słów minister zdrowia

Polityk dopytywany, czy zgadza się ze słowami minister zdrowia o tym, że polskim "pacjentom już żyje się lepiej", powiedział: – Nie znam tej wypowiedzi, na pewno nie sformułowałbym takich ocen.

Jego zdaniem "służba zdrowia wymaga olbrzymich zmian i decyzji, które należy podjąć". – W sferze finansowania jest propozycja Lewicy na stole, chcemy znieść składkę zdrowotną i doprowadzić do tego, by wprowadzić CIT i PIT na poziomie realnym 5 proc. dla wszystkich obywateli oraz firm w Polsce. Chcemy, żeby z akcyzy 80 proc. szło na fundusz zdrowia i do tego opłata tłuszczowa, reforma, jeśli chodzi o finansowanie – wyliczał marszałek. Zdaniem przewodniczącego Nowej Lewicy "trzeba przemyśleć politykę płacową służby zdrowia". – Olbrzymie środki idą na fundusze płac. Potrzebne natychmiastowe, bardzo radykalne zmiany – zaznacza Włodzimierz Czarzasty.

