Rośnie przestępczość wśród cudzoziemców. Ta nacja popełnia ich najwięcej

Do policyjnych statystyk, ukazujących skalę przestępstw popełnianych w Polsce przez obcokrajowców dotarł Onet.pl. Z opublikowanych przez serwis danych wynika, że zjawisko to staje się coraz większym problemem.

Którzy obcokrajowcy popełniają najwięcej przestępstw?

Jeszcze w 2022 roku cudzoziemcy odpowiedzialni byli za 2,59 proc. wszystkich przestępstw popełnianych w Polsce. Ogólna liczba przestępstw zmniejszała się na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie coraz większych udział w nich stanowili obywatele innych krajów. "W ubiegłym roku nieznacznie zwiększyła się liczba przestępstw — do 800 tys. 446. I znowu więcej popełnili ich cudzoziemcy — aż 28 tys. 386. To stanowi już 3,55 proc. wszystkich czynów zabronionych w Polsce" – czytamy.

Którzy obcokrajowcy popełniają ich najwięcej? Tu statystyki policyjne nie pozostawiają wątpliwości. Najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy, którzy popełniają aż 58 proc. wszystkich tego rodzaju czynów. To wzrost z 6 tys. 591 w 2021 roku do aż 10 tys. 572 w 2025 roku. Dane te nie są zaskoczeniem. Jak zauważa bowiem Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, fakt, że najwięcej czynów zabronionych popełniają osoby narodowości ukraińskiej, wynika z tego, że to najliczniejsza grupa obcokrajowców w naszym kraju, co – podkreśla – wiąże się oczywiście z szukaniem u nas schronienia przed wojną. – To naturalne, że osoby, które są dziś częścią społeczeństwa, biorą aktywny udział zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych aspektach jego funkcjonowania – wskazuje szef policji.

Na drugim miejscu uplasowali się Gruzini, którzy odpowiadają za 13 proc. wszystkich przestępstw popełnianych przez cudzoziemców. Dalej znaleźli się Białorusini – 6 proc., Mołdawianie – 4 proc., Rosjanie – 1 proc. Wszystkie pozostałe nacje stanowią łącznie 18 proc.

Jakie przestępstwa popełniają obcokrajowcy?

Jakie przestępstwa najczęściej popełniają cudzoziemcy? Marek Boroń wymienia tu przede wszystkim przestępstwa w ruchu drogowym, jak choćby prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Na liście znajdują się również pospolite czyny. Mowa tu o kradzieżach, kradzieżach z włamaniem, rozbojach, bójkach i pobiciach. – Z drugiej strony są to przestępstwa o poważniejszym ciężarze gatunkowym. Choćby przestępczość narkotykowa, bo to już z reguły wiąże się bezpośrednio z przestępczością zorganizowaną. I tutaj widzimy aktywność zarówno Ukraińców, jak i Białorusinów, ale także obywateli Gruzji – dodaje.

Szef policji podkreśla jednocześnie, że przestępczość obywateli ze Wschodu to także działalność tzw. worów w zakonie, których – jak zapewnia – polskie służby identyfikują i wydalają z kraju. – To właśnie oni są najczęściej mózgami grup przestępczych, ich zaangażowanie jest widoczne i objęte naszym zainteresowaniem – tłumaczy.

