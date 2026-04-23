Polscy żołnierze salutowali podczas hymnu Ukrainy. Po tym nagraniu zawrzało

W sieci wybuchło oburzenie po publikacji nagrania z uroczystości w Lublinie.

Polscy żołnierze salutowali podczas hymnu Ukrainy. "Zdrada"

Odbyły się one 24 lutego przed Konsulatem Generalnym Ukrainy w tym mieście i były związane z przypadającą tego dnia rocznicą rosyjskiej inwazji.

Na filmiku, który w ostatnich dniach zaczął krążyć po sieci widać czterech żołnierzy: dwóch polskich i dwóch ukraińskich. W chwili, kiedy wybrzmiewa ukraiński hymn polscy wojskowi salutują, zaś ukraińscy wciągają flagę na maszt obok biało-czerwonej. Taki widok spotkał się z ostrą reakcją internautów, którzy oskarżyli polskich żołnierzy o zdradę, a ich zachowanie określili jako hańbę.

"Zachowanie żołnierzy zgodne z obowiązującymi przepisami"

Sprawie przyjrzało się serwis Konkret24, który przywołał Regulamin ogólny żołnierza Wojska Polskiego z 2024 roku. W jego myśl, żołnierz oddaje honory zarówno podczas oficjalnego wykonywania hymnu Polski, jak i hymnu innego państwa. W ten sposób wojskowi okazują szacunek wobec symboli narodowych i wojskowych. Jest to również, jak podkreślono w Regulaminie, przejaw dyscypliny oraz zasad służby.

Takie stanowisko wobec sytuacji, która oburzyła internautów potwierdził rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Marek Pietrzak.

"Zachowanie żołnierzy Wojska Polskiego podczas uroczystości w Lublinie było zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami polskiego ceremoniału wojskowego" – przekazał. Rzecznik wyjaśnił, że obowiązek oddawania honorów symbolom innego państwa nie jest zależna od obecności jego żołnierzy, ale od charakteru wydarzenia i prezentowania symboli państwowych. Dokładnie takie same zasady, podkreślił płk Pietrzak, obowiązują podczas uroczystości z udziałem zagranicznych armii w Polsce. W takich przypadkach żołnierze innych państw oddają honory podczas hymnu Polski i podnoszenia polskiej flagi.

