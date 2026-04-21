Padł kolejny rekord. Imigranci kupują coraz więcej nieruchomości

Dane na temat transakcji przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które regularnie monitoruje zakupy nieruchomości dokonywane przez cudzoziemców. Osoby spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii muszą uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości w Polsce. Resort analizuje m.in. więzi cudzoziemca z Polską, źródła finansowania transakcji oraz ewentualne ryzyko dla obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Nowe dane dot. cudzoziemców. Padł rekord

W 2025 r. do MSWiA wpłynęły 2582 wnioski o udzielenie zezwoleń, z czego 2539 dotyczyło nieruchomości, w tym gruntów. Oznacza to wzrost o 11 proc. w porównaniu z 2024 r. Z danych ministerstwa wynika, że za zgodą ministra cudzoziemcy nabyli 2136 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 120,35 ha.

Najwięcej gruntów kupiono w województwach: mazowieckim (544), pomorskim (320), dolnośląskim (263), małopolskim (217) i wielkopolskim (203). Wśród nabywców dominowali obywatele Ukrainy – 1405 gruntów o powierzchni 90,23 ha oraz Białorusi – 475 gruntów o powierzchni 11,96 ha. Kolejne miejsca zajęli obywatele Wielkiej Brytanii (37), Turcji (35) i Indii (28). Jeden grunt w województwie mazowieckim nabył przedstawiciel dyplomatyczny Wielkiego Księstwa Luksemburga.

MSWiA wskazuje na rosnącą popularność gruntów wśród cudzoziemców. W 2020 r. wydano 429 zezwoleń na 45 ha, w 2023 r. – 900 na 73 ha, a w 2024 r. – 1121 zezwoleń na 75 ha. "Rozwój gospodarczy, wzrost wynagrodzeń oraz koszty utrzymania powodują, że Polska jest nadal bardzo atrakcyjnym krajem dla cudzoziemców. Wiążą oni swoje plany życiowe z naszym krajem ze względu na chłonny rynek pracy i niskie bezrobocie. Zauważalny wzrost obecności obcokrajowców w naszym otoczeniu, uczących się bądź pracujących, łączy się w bliższej lub dalszej przyszłości z chęcią nabycia przez nich nieruchomości" – podaje resort.

Cudzoziemcy kupują nieruchomości

Zdaniem MSWiA wpływ na wzrost zainteresowania ma także trwająca od 2022 r. wojna na Ukrainie. Wielu cudzoziemców szuka w Polsce bezpiecznego schronienia.

W 2025 r. wydano również 669 zezwoleń na zakup lokali mieszkalnych i użytkowych osobom spoza UE, głównie w strefach przygranicznych – 441 w województwie pomorskim i 55 w zachodniopomorskim. Najwięcej lokali nabyli Ukraińcy (389) i Białorusini (212), którzy odpowiadali za 90,45 proc. wszystkich transakcji objętych zgodą. 57 proc. nieruchomości pochodziło z rynku pierwotnego.

Łącznie w 2025 r. do rejestru MSWiA wpisano 17,7 tys. mieszkań nabytych przez cudzoziemców – o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tego 9,3 tys. kupili obywatele Ukrainy, co oznacza wzrost o 6 proc. rok do roku. Rejestr obejmuje zarówno transakcje wymagające zgody, jak i te dokonywane bez niej, a wpisy wynikają z aktów notarialnych i decyzji administracyjnych.

Zgoda ministra nie jest wymagana m.in. w przypadku cudzoziemców mieszkających w Polsce co najmniej pięć lat na podstawie pobytu stałego lub statusu rezydenta długoterminowego UE, a także gdy nieruchomość wchodzi w skład wspólnoty majątkowej z obywatelem polskim.

